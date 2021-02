17.000 nhà đầu tư mất trắng 1,7 tỷ USD vì mô hình lừa đảo Ponzi

Mờ mắt vì mức lợi nhuận 8% một tháng, 17.000 nhà đầu tư Mỹ ăn trái đắng.

Theo thông tin từ CNN, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) vừa cáo buộc hãng tư vấn đầu tư GPB Capital Holdings cùng 3 lãnh đạo công ty này lừa đảo 17.000 nhà đầu tư theo mô hình Ponzi, chiếm đoạt 1,7 tỷ USD.

Theo đó, David Gentile – ông chủ kiêm CEO GPB cùng hai lãnh đạo khác là Jeffry Schneider và Jeffrey Lash đã dùng tiền của chính nhà đầu tư để trả lợi nhuận hàng tháng cho họ, thay vì đem số đó đi đầu tư. GBP Capital cũng bị cáo buộc vi phạm luật bảo vệ người tố giác.

Được biết, các nhà đầu tư của GBP được hứa hẹn lãi suất 8% một tháng, dù công ty đang lỗ nặng. Lãnh đạo GBP cho biết phần lãi này sẽ được trả từ nguồn doanh thu của công ty. Tuy nhiên, SEC cho rằng trên thực tế, phần lớn số đó lấy từ tiền của nhà đầu tư mới. Các lãnh đạo GPB còn bị cáo buộc làm giả số liệu tài chính.

Phía GPB thì khẳng định họ không làm gì sai trái và vẫn quản lý tốt tiền của nhà đầu tư. Trong văn bản gửi tới CNN, GPB cho ghi rõ: “GPB phủ nhận những cáo buộc này và sẽ bảo vệ mình trước tòa. Tại đây, công ty sẽ lần đầu tiên đưa ra những bằng chứng có lợi cho mình”.

Chính quyền bang New York hôm qua cũng nộp đơn kiện GPB và 3 lãnh đạo vì lừa đảo nhà đầu tư. Hơn 1.400 người New York đã đổ hơn 150 triệu USD vào đây vì bị thu hút bởi khoản trả hàng tháng hấp dẫn. “Chúng tôi sẽ không để những công ty tại Wall Street thoát tội khi đã vi phạm pháp luật. Họ đang móc túi người dân New York”, đơn kiện cho biết.

Đơn kiện còn cáo buộc các lãnh đạo GPB biển thủ hàng triệu USD để tiêu xài cho bản thân, như dùng chuyên cơ, du lịch xa xỉ và chuyển hàng triệu USD vào tài khoản ngân hàng của cá nhân, gia đình. Gentile được cho là đã mua một chiếc Ferrari bằng tiền của nhà đầu tư.

Ngoài chính quyền New York và SEC, nhiều bang khác, từ Alabama đến New Jersey cũng nộp đơn kiện GPB Capital.

