Xét xử các thành viên tổ chức phản động ‘Quốc nội quật khởi’

Ngày 24/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đối với ba bị cáo Nguyen Michael Phuong Minh, Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Long Phi theo điều 109, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo còn lại là Huỳnh Đức Thịnh (sinh năm 1952, là bố của Huỳnh Đức Thanh Bình, ngụ Đồng Nai) bị xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do có tư tưởng bất mãn, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đối tượng Nguyen Michael Phuong Minh (sinh năm 1964, quốc tịch Hoa Kỳ, cư trú tại Hoa Kỳ), Huỳnh Đức Thanh Bình (sinh năm 1996, ngụ Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh), Trần Long Phi (sinh năm 1998, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) đã cấu kết với đối tượng Lê Quốc Phong cùng thành lập, tham gia tổ chức “Quốc nội quật khởi”.

Tổ chức này hoạt động lập kế hoạch mua vũ khí, tuyên truyền, lôi kéo người tham gia biểu tình, chiếm trụ sở chính quyền ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, gây bạo loạn nhằm tiến tới lật đổ chính quyền Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để phục vụ ý đồ trên, Nguyen Michael Phuong Minh đã đưa cho Lê Quốc Phong 2.000 USD để làm kinh phí và mua vũ khí. Phuong Minh đã 2 lần nhập cảnh Việt Nam vào tháng 8/2017 và tháng 3/2018 để gặp mặt Huỳnh Đức Thanh Bình nhằm trao đổi, bàn bạc kế hoạch. Ngoài ra, các đối tượng thường trao đổi qua mạng xã hội, email… Nhờ sự móc nối của Bình, Phuong Minh gặp Phong ở Thành phố Hồ Chí Minh và gặp Phi ở Thái Lan.

Ngày 30/6/2018, cả nhóm tụ tập tại nhà bố của Bình là Huỳnh Đức Thịnh ở Đồng Nai để bàn bạc về cuộc biểu tình ngày 10/6/2018 tại Bình Thuận và lên kế hoạch chuẩn bị bom xăng, ná bắn đá tấn công trụ sở cơ quan Nhà nước, chuẩn bị truyền đơn kêu gọi người tham gia. Dù không đồng ý tham gia nhưng do sợ Bình bị công an bắt nên bị cáo Huỳnh Đức Thịnh đã không tố giác tội phạm. Sau đó, các đối tượng còn đi các tỉnh Khánh Hòa, Đà Nẵng, lôi kéo nhiều người tham gia. Ngày 7/7/2018, khi Phuong Minh, Bình, Phi quay lại Thành phố Hồ Chí Minh thì bị công an bắt giữ.

Riêng đối tượng Lê Quốc Phong hiện bỏ trốn, bị Cơ quan An ninh điều tra truy nã. Ngoài ra, Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra nhiều đối tượng khác có liên quan.

Theo TTXVN

