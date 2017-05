Khán giả Sầm Sơn cuồng nhiệt trong đêm nhạc EDM bãi biển

(Pháp lý) – Đêm nhạc Hubway – Sôi động hè 2017 đã thu hút sự chú ý của hơn 5.000 khán giả quần tụ về Hubway số 5 để thưởng thức những giai điệu nhạc điện tử sôi động và những màn trình diễn điệu nghệ.



Đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và thưởng thức nghệ thuật của người dân, khách du lịch xứ Thanh, Tập đoàn FLC mở màn đêm nhạc “Hubway – Sôi động hè 2017” vào tối 30/4 với những phần trình diễn âm nhạc ngoạn mục.



Đêm nhạc được tổ chức tại Hubway số 5 thuộc Dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương – một dự án đã góp phần đưa bãi biển Sầm Sơn trở nên thoáng đãng, hiện đại và đẹp hơn rất nhiều.



Theo ước tính của Ban tổ chức, đã có hơn 5.000 khách đổ về khu vực tổ chức đêm nhạc từ chiều.



Mặc dù sự kiện thu hút đông đảo sự chú ý của người dân và khách du lịch tại Sầm Sơn, công tác tổ chức chuyên nghiệp, dịch vụ đa dạng từ Hubway cùng lực lượng an ninh được điều phối chặt chẽ đã đảm bảo tính quy củ nhưng vẫn không kèm phần náo nhiệt của đêm nhạc.



MC của chương trình sôi động này không phải ai xa lạ, đó là DJ Tuấn Kruise, cựu thành viên ban nhạc rock Small fire nổi danh một thời. Tuấn Kruise là một trong những gương mặt tiên phong của làng nhạc điện tử Việt Nam, sớm khẳng định vị thế bằng những màn “ảo thuật” âm thanh ma mị.



Mở đầu chương trình là màn trình diễn của dàn “trai đẹp” và tài năng đến đã giành giải á quân tại cuộc thi X Factor – nhóm The Wings.



Với ca khúc “Tôi là một ngôi sao”, The Wings chứng minh vị thế ban nhạc nam đang được giới trẻ mến mộ với những ca khúc trẻ trung, hiện đại.



Những chàng trai The Wings xuống giao lưu với khán giả hâm mộ trong ca khúc “Trót Yêu”.



Gương mặt “hotgirl” được chờ đợi trong đêm nhạc là Hương Giang Idol khiến khán giả “đê mê” với vũ điệu bốc lửa trong ca khúc “Thiên đàng”.



Chia sẻ với khán giả, giọng hát “Mùa để yêu thương” cho hay cô đã đi tour rất nhiều lần tại Sầm Sơn, nhưng chuyến lưu diễn lần này đặc biệt để lại trong cô một ấn tượng mới mẻ, tinh khôi, khi Sầm Sơn vừa được chính thức công nhận là thành phố du lịch vào tháng 4 vừa qua.



Với cô, trong hai năm gần đây, mỗi lần quay trở lại Sầm Sơn là mỗi chuyến đi ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị. Sầm Sơn thay da đổi thịt từng ngày với những Hubway mọc lên san sát, được quy hoạch quy củ, cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho cô và đồng nghiệp, cùng đoàn cộng sự.



“Với thành phố Sầm Sơn, Hương Giang thực sự đã có nhiều đêm cuồng say không ngủ”, cô tiết lộ.



Bartender Duy Khánh, người được mệnh danh là “phù thủy” pha chế, xuất hiện trên sân khấu với những màn tung hứng điệu nghệ.



Trên nền nhạc EDM sôi động, âm thanh rực rỡ, mỗi màn tung hứng giật gân của Duy Khánh nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán giả.



“Chương trình quá đã, nhạc thì ‘chất’ còn ca sĩ thì chơi hết mình. Ban ngày tắm biển và ăn hải sản, buổi tối có sự kiện sôi động như thế này để xả hơi thì quá hoàn hảo. Năm sau tôi nhất định sẽ quay trở về Sầm Sơn để lại có một kỳ nghỉ lễ khó quên như năm nay”, anh Thành Trung, 29 tuổi, du khách đến từ Hà Nội, hào hứng cho biết.



Đêm nhạc Hubway – Sôi động hè 2017 là một phần trong chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tại Sầm Sơn, là món quà tinh thần mà Tập đoàn FLC gửi tới người dân xứ Thanh cũng như du khách thập phương.

PV