Cuốn sách giúp chúng ta sống an lạc

Những câu hỏi muôn đời không bao giờ cũ, vừa là điều băn khoăn, vừa là điều hối thúc, vừa là khát khao của loài người được Đại đức Thích Phước Tiến lý giải sâu sắc và cụ thể.

Nghệ thuật sống an lạc tập hợp một số bài giảng của Đại đức Thích Phước Tiến liên quan đến chủ đề làm thế nào để sống an vui, hạnh phúc. Cuốn sách một cẩm nang cho mỗi con người muốn đạt đến một cuộc sống an lạc, là những bài học triết lý sâu xa mà Đại đức Thích Phước Tiến đã đúc kết dựa trên các triết lý đạo Phật và thực tiễn cuộc sống ngày nay.

Ngay từ Lời nói đầu, tác giả đã lý giải nguyên nhân vì sao nhiều người không thể đạt đến sự an lạc: “Mỗi người, dù là bất kỳ ai, đều mơ ước có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc! Thế nhưng, bao nhiêu người trong chúng ta có được an lạc, hạnh phúc như mơ đó? Đáp án sẽ cho một kết quả đáng thất vọng vì trong chúng ta, rất ít người vượt qua rào cản thói quen của bản thân. Vì bản ngã, ích kỷ, bảo vệ cái tôi quá lớn mà chúng ta đang tự làm khổ chính mình, đang gây ra oan trái cho người khác, và như vậy cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống không thể đạt đến sự an lạc được!”

Theo Đại đức Thích Phước Tiến, chúng ta không ai có thể sống một mình mà luôn cần sự hỗ trợ của người khác, để nương tựa, để duy trì sự sống, để có thêm những bài học quý giá trong cuộc đời mà tự hoàn thiện bản thân hơn.

Vậy nên tại sao chúng ta lại phải sống với cảm giác sân hận, ghét bỏ, đố kỵ? Tại sao chúng ta không kiềm chế được cái tôi ích kỷ của mình, để dung hòa với người khác, tạo mối quan hệ bền vững, tốt đẹp, và từ đó nhân rộng lên trong gia đình, xóm làng, tổ chức, xã hội để có môi trường sống tốt hơn? Tại sao chúng ta cứ nhất nhất muốn thay đổi người khác theo ý mình, trong khi không ai có thể chắc chắn trăm phần trăm mình đúng – người khác sai, và trong khi bản thân cũng chưa sẵn sàng thay đổi vì người khác?

Từ đó, Đại đức Thích Phước Tiến đưa ra lời khuyên bạn hãy nhân yêu thương, đừng gieo rắc hận thù; bạn cũng đừng tham vọng thay đổi người khác mà hãy tự thay đổi bản thân, hãy biết cách làm chủ cơn giận, vững chãi trước thị phi và có cách ứng xử đúng đắn.

Tác giả mong muốn cuốn sách sẽ mang lại cho bạn đọc những kinh nghiệm quý báu, nhằm góp phần vào việc giải quyết những xung đột, bốc đồng trong các mối tương quan giữa người với người trong gia đình và xã hội, làm giảm đi các hành vi tiêu cực trong các mối quan hệ, hướng đến một cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Đại đức Thích Phước Tiến – Trụ trì Tu viện Tường Vân – được biết đến qua các bài giảng mang tính thực tế cao, có thể ứng dụng vào đời sống con người, với cách nói mộc mạc, giản dị và đôi khi dí dỏm. Tuy tác giả là người tu hành theo Phật giáo, nhưng những bài giảng được ghi lại trong sách rất gần gũi, chân thật, hoàn toàn không xa rời với đời sống. Gắn kết với mỗi đề tài đều là sự nhắn nhủ, nhắc nhở mỗi người hãy làm những việc tốt, hướng đến một cuộc sống hạnh phúc, bình an.

Nghệ thuật sống an lạc là cuốn sách thứ 3 trong bộ sách Phật pháp ứng dụng. Trước đó, Đại đức Thích Phước Tiến, người chấp bút Trương Thanh Thùy và nhóm biên tập sách đã cho ra đời hai tác phẩm mang tên: Mồ hôi cha ướp lời ru của mẹ và Chuyển hóa nỗi đau phản bội. Bộ sách mang đến cho độc giả những triết lý sâu sắc, nhiều bài học bổ ích trong cuộc sống, giúp chúng ta sống tốt hơn, ý nghĩa hơn.

Ở bộ sách Phật pháp ứng dụng này, chúng ta thấy những lời văn đơn giản, những triết lý không khoa trương giáo điều, không hàn lâm xa cách, tất cả vẫn xoay quanh những thực tế mà chúng ta có thể nhìn thấy mỗi ngày trong cuộc sống của mình.

