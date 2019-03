Vụ xe khách đâm đoàn đưa tang, 7 người chết ở Vĩnh Phúc: Khởi tố vụ án

Liên quan vụ tai nạn thảm khốc xe khách đâm đoàn đưa tang khiến 7 người chết, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Chiều tối 28/3, trao đổi trên báo chí, một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Cơ quan CSĐT Công an an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” trong vụ xe khách đâm đoàn đưa tang khiến 7 người tử vong ở huyện Yên Lạc sáng 27/3 để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Đến thời điểm chiều 28/3, cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa có các biện pháp tố tụng nào đối với Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), người lái xe khách gây tai nạn.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc mới chỉ áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế này.

Liên quan đến vụ việc, sáng 28/3, trao đổi trên Tuổi Trẻ, Thượng tá Bùi Minh Tiến – Trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Vĩnh Phúc – cho biết theo kết quả xét nghiệm của cơ quan giám định thì không phát hiện nồng độ cồn và các chất ma túy trong máu đối với tài xế Phan Thanh Phú.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 5h sáng 27/3, tại ngã tư tuyến đường nối quốc lộ 2C đi Mả Lọ (địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách chạy tuyến Vĩnh Phúc – Điện Biên với đoàn người đưa tang của thôn Trung Nguyên (xã Trung Nguyên) làm 7 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo dữ liệu giám sát hành trình gắn trên xe khách được Tổng cục Đường bộ trích xuất lúc 5h38 phút 22 giây, xe có vận tốc 78km/h sau đó về 0km/h. Trước đó 20 giây, xe chạy với vận tốc 67km/h.

