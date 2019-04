Vụ triệt phá gần 700kg ma túy: Hé lộ đường đi của “cái chết trắng”

Theo Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, gần 700kg ma túy vừa bắt giữ được các đối tượng đưa từ Lào về Việt Nam. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh, làm rõ.

Liên quan đến sự việc thu giữ lượng ma túy khủng tại Nghệ An, trao đổi với PV báo Bảo Vệ Pháp Luật, Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận: Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy lên tới gần 700 kg.

“Số ma túy này được đưa từ Lào về Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh, làm rõ”, Đại tá Hải cho biết.

Theo báo Người Lao Động, vào khoảng 15h ngày 15/4, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Hà Tĩnh khám xét khẩn cấp nhà ông Phạm Văn P. (SN 1953), trú nhà 07, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên; thuộc Khối 17, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An.

Qua khám xét ban đầu, lực lượng công an bắt giữ một nhóm đối tượng gồm: Phạm Minh Đ. (SN 1980 con của ông P., trú phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Trung Th. (SN 1974. trú phường Trung Đô, TP Vinh); Nguyễn Văn Ng. (SN 1966, trú tại khối 17, phường Hà Huy Tập, TP Vinh); Võ Mạnh L. (SN 1990, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Tại hiện trường theo thông tin ban đầu, cơ quan công an thu giữ 1 xe ô tô tải mang BKS: 37N-5194 và 30 thùng (mỗi thùng có 2 loa thùng), mở bên trong 1 loa có 10 gói nghi ma túy đá.

Được biết, đến 18h30 cùng ngày, công tác khám xét và bắt giữ các đối tượng cùng tang vật đã hoàn thành. Các đối tượng cùng tang vật đã được di lý đưa về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

