Vụ Thanh tra xây dựng vòi chung chi tiền tỉ tại Vĩnh Phúc: Luật sư đề nghị nếu đủ căn cứ cần nhanh chóng khởi tố vụ án

(Pháp lý) – Trao đổi nhanh với Phóng viên Pháp lý, luật sư Phạm Hồng Sơn (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng cần nhanh chóng khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi vòi chung chi tiền tỉ của một số cán bộ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng trong vụ việc xảy ra tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Theo quan điểm của LS Sơn, hành vi của các cán bộ này có dấu hiệu của tội nhận hối lộ.

Ngày 13/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang thụ lý vụ việc liên quan đến đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản hành vi yêu cầu “chung chi” nhiều tỉ đồng, xảy tại huyện Vĩnh Tường.

Cụ thể, Đoàn thanh tra thuộc Bộ Xây dựng vừa hoàn tất việc thanh tra theo kế hoạch tại TP Vĩnh Yên, đang thực hiện thanh tra tại huyện Vĩnh Tường thì bị lập biên bản (ngày 12-6) vì có hành vi yêu cầu “chung chi” nhiều tỉ đồng.

Vĩnh Tường là huyện có tốc độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều dự án xây dựng ở mức độ lớn ở tỉnh Vĩnh Phúc. Địa phương này cũng tổ chức đấu thầu, mời thầu nhiều công trình, dự án đường giao thông, dự án thủy lợi. Đoàn thanh tra thuộc Bộ Xây dựng thanh tra theo kế hoạch định kỳ. Nội dung là thanh tra công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại huyện Vĩnh Tường. Thời gian đoàn thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra tại huyện Vĩnh Tường kéo dài gần 1 tháng.

Hiện tại các thanh tra đã bị tạm giữ tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Luật sư Phạm Sơn, hành vi của các cán bộ thanh tra nếu đúng như báo chí thông tin , thì đã có dấu hiệu của tội Tội nhận hối lộ quy định tại điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó: “Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ …”.

Theo quan điểm của luật sư Phạm Sơn: Như thông tin đã công khai, các thành viên của Đoàn thanh tra yêu cầu chi nhiều tỷ đồng để bỏ qua sai phạm của địa phương với chứng cứ rõ ràng là các biên bản của cơ quan công an… Tuy chưa có việc nhận tiền nhưng hành vi trên đã đủ cấu thành tội nhận hối lộ.

Về phía người đưa hối lộ, trong vụ việc này, cá nhân, tổ chức bị đòi hối lộ đã chủ động khai báo với cơ quan công an nên có thể họ sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự …

Theo đánh giá của Luật sư Phạm Sơn, đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm tội có tổ chức với số tiền đòi hối lộ lên đến hàng tỷ đồng. Do đó, nếu đủ căn cứ, cơ quan công an cần nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ.

Phan Tĩnh (Ghi)