Vụ quản giáo trại tạm giam tại Hải Phòng bị bắt: Giám thị trại tạm giam lên Hà Nội họp khẩn

Một quản giáo thuộc trại tạm giam Công an TP.Hải Phòng vừa bị cơ quan điều tra viện KSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Giám thị trại tạm giam đã lên Hà Nội để làm việc với cơ quan chức năng sáng nay.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra viện KSND Tối cao, chiều 22/4, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Minh để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 2, Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến vụ việc này, Công an TP.Hải Phòng cho biết, trước đó, trong tháng 4/2018, các cơ quan chức năng Công an TP.Hải Phòng phát hiện Nguyễn Tiến Minh (SN 1990), là cán bộ quản giáo Trại tạm giam có biểu hiện sai phạm trong quá trình công tác.

Sau khi thu thập chứng cứ, Công an thành phố Hải Phòng đã chuyển hồ sơ, tài liệu cho viện KSND tối cao để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra viện KSND Tối cao xác định: Trong thời gian tháng 4/2018, Nguyễn Tiến Minh được phân công trực tại trại tạm giam Công an TP.Hải Phòng.

Trong ca trực các ngày 17,18 và 25/4/2018, Nguyễn Tiến Minh đã đưa điện thoại di động vào các buồng giam AC8 và AC11 để các đối tượng đang bị tạm giam sử dụng điện thoại gọi ra ngoài cho gia đình và người thân.

Sau đó, Minh thu của người nhà các đối tượng từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/cuộc gọi. Đối với những người không tự nguyện trả tiền, Nguyễn Tiến Minh còn có hành vi đe dọa để buộc họ phải trả tiền nghe điện thoại với giá rất cao do Nguyễn Tiến Minh tự đặt ra.

Cũng trong ngày 22/4, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Tiến Minh theo quy định của ngành Công an.

Để làm rõ về nhân thân cũng như quá trình công tác của Nguyễn Tiến Minh, PV Người Đưa Tin đã đến trại tạm giam Công an TP.Hải Phòng để liên hệ làm việc.

Tại đây, cán bộ trực ban cho hay, trong sáng nay (23/4), Giám thị trại tạm giam đã lên Hà Nội để họp bàn với các đơn vị chức năng về vụ việc xảy ra tại trại tạm giam. Trước khi bị bắt giam, Nguyễn Tiến Minh mang hàm Trung úy. Minh sinh sống trên địa bàn một quận thuộc TP.Hải Phòng.

Minh chuyển đến làm quản giáo tại trại tạm giam từ cuối năm 2017, đến tháng 4/2018 thì thực hiện hành vi phạm tội kể trên.

Trả lời câu hỏi của PV Người Đưa Tin về việc Minh phạm tội có đồng phạm hay không? Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn – Trưởng phòng Tham mưu Công an cho biết: “Thẩm quyền điều tra vụ án thuộc về viện KSND Tối cao, cơ quan điều tra viện này sẽ làm rõ việc Minh có đồng phạm hay một mình thực hiện hành vi phạm tội. Vụ việc này là trường hợp đầu tiên xảy ra tại trại tạm giam Công an TP.Hải Phòng, trước đó chưa từng có tiền lệ”.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/vu-quan-giao-trai-tam-giam-tai-hai-phong-bi-bat-giam-thi-trai-tam-giam-len-ha-noi-hop-khan-a431104.html