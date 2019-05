“Vũ hội Ánh Dương” Sun World Ba Na Hills- “khủng” từ tên tuổi ekip sáng tạo

Những hình ảnh đầu tiên về show “Vũ hội Ánh Dương” dù mới chỉ là tổng duyệt nhưng đã khiến khán giả ngỡ ngàng, choáng ngợp. Nhưng khi soi chiếu tiểu sử của từng thành viên chính trong ekip sáng tạo của show, dễ hiểu vì sao bữa tiệc nghệ thuật hạng “5 sao” này hấp dẫn đến thế.

“Phù thuỷ sân khấu” Phạm Hoàng Nam

Thuộc hàng “top” các đạo diễn hàng đầu tại Việt Nam, sự xuất hiện của “phù thủy sân khấu” Phạm Hoàng Nam luôn là bảo chứng cho những show diễn đắt giá, hấp dẫn và đặc biệt là có giá trị khai mở. Hầu hết các show nghệ thuật ở Việt Nam đều là do anh làm đầu tiên, từ ca nhạc, thời trang, cho đến lễ hội. Dân nghiền nhạc hẳn không thể quên dư âm của những show ca nhạc do Phạm Hoàng Nam đạo diễn như “Nghe Mưa” của Dương Thụ – Bảo Chấn, “Ngẫu hứng” của Trần Tiến, “Đêm Thần Thoại” của nhạc Trịnh Công Sơn…; dân nghiền nhảy thì không thể không nhớ đến chương trình đình đám “So you think you can dance” do Phạm Hoàng Nam là người đầu tiên mang về Việt Nam; dân nghiền thời trang thì càng không thể chưa từng say đắm với “Elle Fashion show” do anh làm đạo diễn.

Với vị đạo diễn đắt show nhất nhì Việt Nam này, mọi thành công đều khiến anh nhanh thấy …chán, vì thế anh luôn tìm kiếm những thử thách mới để thoả mãn khát khao sáng tạo. Và “Vũ hội Ánh Dương” tại Bà Nà chính là một thử thách mới – một thử thách mà anh chưa từng trải qua trong suốt 20 năm làm nghề của mình. Đây không phải là một show diễn thông thường chỉ diễn ra một lần mà là một dự án quy mô lớn và dài hơi mà vị “phù thuỷ sân khấu” này cũng chưa bao giờ làm.

Biên đạo múa quốc tế Hani Abaza

Nếu bạn từng theo dõi show truyền hình “So you think you can dance”, hẳn bạn sẽ biết vị biên đạo múa lừng danh đến từ Canada Hani Abaza. Trước khi đến với Việt Nam và đồng hành với chương trình này qua 5 mùa, Hani được thế giới biết đến là một nghệ sĩ quốc tế và từng làm việc ở nhiều nước khác nhau như Canada, Ai Cập, Dubai hay Nam Phi. Anh là biên đạo nổi tiếng từng tham gia biên đạo cho nhiều siêu sao như nữ ca sỹ người Anh Adele; nhóm nhạc Florence and the Machine, ca sỹ Kelly Clarson… Anh từng có mặt trong nhiều chương trình đẳng cấp thế giới như “So you think you can dance” tại Canada, Cirque Du Soleil, Lip Sync Battle… Tại Việt Nam, rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong showbiz Việt đã đồng hành với Hani trong các show diễn của mình như Mỹ Tâm, Khánh Thi, Trác Thuý Miêu…

Tại show diễn “Vũ hội Ánh Dương”, Hani giữ vai trò là biên đạo múa chính cho show diễn – là người kết nối hơn 200 nghệ sĩ múa đến từ khắp nơi trên thế giới để tạo nên một màn trình diễn nghệ thuật mang đẳng cấp quốc tế tại Bà Nà Hills. Anh chia sẻ: “Tôi đã làm rất nhiều chương trình TV, các MV ca nhạc, các liveshow nhưng đây là một thử thách hoàn toàn khác biệt bởi Bà Nà Hills là cả một thế giới. Tạo ra một thế giới chẳng bao giờ dễ cả.”

Để hoàn thành sứ mệnh của mình tại show diễn, Hani có sự cộng tác của biên đạo múa Sabra Johnson – nhà vô địch “So You Think You Can Dance” tại Mỹ và là biên đạo tại các công ty nghệ thuật hàng đầu ở Đức, Colombia, Úc, Mexico… Cùng với anh còn có 4 trợ lý, đều là những vũ công và biên đạo múa sáng giá: Stephanie Handjiiska đến từ Bulgaria, Brittany Davies đến từ Canada, Alex -Phạm Minh Nhật và Phạm Thị Ngọc Anh.

Nhạc sĩ Huy Tuấn

Là một nhà sản xuất âm nhạc gạo cội trong làng giải trí Việt, nhạc sĩ Huy Tuấn từng tạo ra những “cú nổ” lớn trong làng nhạc với các album gắn liền với diva Mỹ Linh, đồng thời cũng là người đã phát hiện và đưa nhiều ca sĩ lên đỉnh cao nghệ thuật như Hồ Ngọc Hà, Văn Mai Hương, Vũ Cát Tường… Với rất nhiều sáng tác có độ phủ sóng cao, Huy Tuấn là nghệ sĩ đã được nhận 3 đề cử cho giải Cống hiến. Trong vai trò là nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Huy Tuấn tham gia vào rất nhiều chương trình truyền hình đình đám như Vietnam’s Got Talent, Vietnam Idol, Bài hát Việt, Sao Mai Điểm Hẹn… và trở thành một gương mặt bảo chứng cho chất lượng và đẳng cấp của các show âm nhạc trong nước.

Tại show diễn “Vũ hội Ánh Dương”, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn sẽ đưa du khách đến với các xứ sở giả tưởng trong Miền đất Ánh sáng bằng các giai điệu mang màu sắc đặc trưng. Cùng với Huy Tuấn là một ekip bao gồm những nhạc sĩ rất tài năng như Lê Thanh Tâm, Nguyễn Quân và Thanh Bình, họ là những nhạc sĩ hoà âm phối khí đã cùng nhạc sĩ Huy Tuấn làm việc ăn ý qua rất nhiều năm, và hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc âm nhạc hội hè đỉnh cao tại Bà Nà.

Chuyên gia hệ thống Cara Volchoff

Vũ hội Ánh Dương là carnival đầu tiên tại Việt Nam có sự tham gia của một vị trí rất đặc biệt – chuyên gia quản trị hệ thống mang tầm quốc tế. Và vị trí này được dành cho Cara Volchoff – một nhà sản xuất/đạo diễn đến từ Canada, và cũng là một nghệ sĩ tên tuổi trong ngành công nghiệp giải trí và nghệ thuật ngày nay.

Cara được biết đến đầu tiên khi tham gia sản xuất series phim truyền hình “Class Act” của Anh nổi đình nổi đám những năm 1994, 1995. Và giờ đây, Cara được biết đến với rất nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng có sự tham gia sản xuất của cô như Party Mamas, Party At Tiffany’s, SugarStars, và Thrift Hunters, Pop Quiz, Home To Win…

Tại “Vũ hội Ánh Dương” lần này, công việc của Cara chính là đảm bảo quy chuẩn quốc tế của toàn bộ quá trình sản xuất. “Tôi phải đảm bảo tất cả các bộ phận, đội sáng tạo, đội sản xuất, đội kỹ thuật… đều hiểu và giao tiếp làm việc được với nhau. Phải làm sao để tất các bộ phận cùng đồng lòng để có thể tạo ra một buổi biểu diễn tầm cỡ thế giới” – cô chia sẻ.

Nhà thiết kế thời trang Tom Trandt

Là một trong những nhà thiết kế trẻ được chú ý nhất hiện nay tại Việt Nam, Tom Trandt tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang tại Parsons The New School for Design ở New York. Sau khi tốt nghiệp, Tom Trandt trở lại Việt Nam và thành lập thương hiệu thời trang riêng mang tên Môi Điên. Đến nay, Tom Trandt đã trở thành cái tên quen thuộc của những người trẻ yêu thích thời trang underground và các thiết kế thể hiện cái tôi cá tính. Năm 2018, anh vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam trong số 16 NTK trên toàn thế giới tham gia International Fashion Showcase (Triển lãm thời trang quốc tế – IFS) 2019 tại London.

Đến với show diễn “Vũ hội Ánh Dương”, Tom là nhà thiết kế chính các trang phục dành cho hơn 200 diễn viên để tái hiện một Miền đất Ánh sáng hội hè sôi động. Anh chia sẻ: “Tôi xác định đây là show chất lượng cao nên phần phục trang phải đầu tư rất kĩ. Chúng tôi rất tự hào khi nhìn lại những trang phục đã sản xuất. Ví như những chiếc áo choàng nhìn rất đơn giản nhưng thực tế tốn đến 10m vải và được chỉnh sửa liên tục để diễn viên có thể nhảy múa và diễn xuất cùng một lúc. Điều ấy thể hiện sự công phu mà nhóm thiết kế đã đặt rất nhiều tâm huyết để thực hiện.”.

Show nghệ thuật đẳng cấp quốc tế “Vũ hội Ánh Dương” được diễn hàng ngày tại Sun World Ba Na Hills, mỗi ngày 2 suất, kéo dài trong 4 tháng từ 31/5 đến 30/9/2019, với hơn 200 nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới.

