Vụ gian lận điểm thi tại Sơn La: Có thí sinh được nâng tới 26,55 điểm

Có 44 thí sinh tại Sơn La với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây.

Báo Tiền Phong đưa tin, Theo đề nghị của Cơ quan An ninh Điều tra – Công an tỉnh Sơn La và theo Quy chế, Bộ GD&ĐT đã thành lập Hội đồng chấm thẩm định để chấm thẩm định các bài thi của các thí sinh, làm căn cứ cho việc kết luận điều tra vụ án, đồng thời làm căn cứ xử lý các sai phạm về điểm thi theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT áp dụng cho năm 2018.

Theo báo Dân Trí, dựa trên kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra – Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định, Bộ GD&ĐT cho biết: Có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 02 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây.

Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.

Quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT áp dụng cho năm 2018, kết quả chấm thẩm định này là kết quả chính thức của Kỳ thi THPT quốc gia 2018; được sử dụng thay thế kết quả do các Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 công bố trước đây để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018.

Báo Thanh Niên thông tin thêm, Bộ GD&ĐT đã có công văn chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cập nhật kết quả thi của các thí sinh; xét công nhận tốt nghiệp THPT và thông báo kết quả cho các thí sinh liên quan; đồng thời, cung cấp thông tin về điểm thi của các thí sinh này cho Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an), các đại học, học viện và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên để cập nhật, rà soát kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 đối với các thí sinh có liên quan.

Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên liên hệ chặt chẽ với Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La để được cung cấp các thông tin liên quan; căn cứ thông tin được cung cấp để rà soát kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 của trường mình. Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an) chỉ đạo, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thuộc phạm vi quản lý thực hiện nội dung này.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, sai phạm tại các hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 của các tỉnh Sơn La, Hòa Bình đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của quy chế và pháp luật.

Cùng với việc xử lý nghiêm sai phạm, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương, các nhà trường làm tốt hơn nữa công tác giáo dục cho học sinh, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên; tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, chú trọng công tác lựa chọn nhân sự để tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; kiên quyết không để xảy ra sai phạm tương tự tại địa phương, đơn vị mình.

