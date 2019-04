Vụ đường dây đánh bạc ngàn tỉ: Bắt chánh thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông

Ông Đặng Anh Tuấn – chánh thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông – bị bắt vì liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỉ do hai cựu tướng công an “bảo kê”.

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, ngày 25-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đặng Anh Tuấn – chánh thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông.

Ông Tuấn bị bắt để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ mở rộng điều tra vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua game bài Rikvip do 2 cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Tuấn để phục vụ công tác điều tra.

Ông Đặng Anh Tuấn sinh năm 1970, công tác tại Vụ Pháp chế Bộ Thông tin và truyền thông từ năm 2002-2008, giữ chức phó cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (từ tháng 9-2008), vụ trưởng Vụ Pháp chế (từ 2012-2015). Ngày 20-4-2015, ông Tuấn được bổ nhiệm làm chánh thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông.

Theo tuoitre.vn

Nguồn bài viết: https://tuoitre.vn/vu-duong-day-danh-bac-ngan-ti-bat-chanh-thanh-tra-bo-thong-tin-va-truyen-thong-20190425144316112.htm