VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng nay (31/12), Viện Kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Đồng chí Lê Minh Trí, UVTƯ Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Trương Quang Nghĩa, UVTƯ Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2019, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đơn vị đã thụ lý tổng số 1.217 vụ án các loại, tăng 3,6% so với năm 2018; đã giải quyết 1.087 vụ, đạt tỷ lệ 89,31% (tăng 5,41% so với năm 2018), trong đó án phúc thẩm thụ lý 1.003 vụ (tăng 146 vụ bằng 17,03%), đã giải quyết 912 vụ, đạt tỷ lệ 91% (tăng 4,24% so với năm 2018); án giám đốc thẩm, tái thẩm thụ lý 214 vụ (giảm 103 vụ bằng 32%), đã giải quyết 175 vụ, đạt tỷ lệ gần 82% (tăng 5,4% so với năm 2018). Số án đang tiếp tục giải quyết 130 vụ, gồm: án phúc thẩm 84 vụ, án giám đốc thẩm, tái thẩm 46 vụ…

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tập thể lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tiếp tục được tăng cường, đoàn kết và đổi mới theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện. Đơn vị đã kiện toàn bộ máy làm việc và các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các đơn vị cấp phòng, viện nghiệp vụ; giữ vững đoàn kết nội bộ, quản lý chặt chẽ cán bộ, không có cán bộ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.

Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn đã góp phần nâng cao hiệu quả việc quản lý, theo dõi và đem lại lợi ích trong công tác chuyên môn. Xây dựng lại hệ thống hộp thư mạng nội bộ, phát huy tiện ích của hệ thống, tăng cường tính bảo mật, hỗ trợ tốt cho việc khai thác thông tin phục vụ công tác chuyên môn, góp phần tiết kiệm chi phí, bảo đảm an toàn dữ liệu, thông tin.

Triển khai và tập huấn công tác báo cáo, thống kê đối với công chức làm công tác báo cáo, thống kê tại các Viện nghiệp vụ góp phần đưa công tác tổng hợp, thống kê đi vào nề nếp, đáp ứng được yêu cầu phục vụ tốt quản lý, lãnh đạo, điều hành.

Năm 2019, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã phát động phong trào 3 thi đua ngắn hạn lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, 1 tập thể, 5 cá nhân đã được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen; 13 lượt tập thể và 27 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Viện trưởng Viện cấp cao 2 tặng giấy khen.

Đơn vị cũng thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, sử dụng hiệu quả đúng mục đích các trang thiết bị, phương tiện và kinh phí đã được cấp. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất cùng nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác đề ra.

Năm 2020, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm. Nâng cao tỷ lệ chấp nhận kháng nghị, chú trọng công tác kiểm sát đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp huyện trong lĩnh vực hình sự. Thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền; nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Tăng cường việc quản lý, theo dõi công tác xét xử và tiến hành kiểm tra nghiệp vụ đối với các Viện kiểm sát địa phương trong khu vực để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những vi phạm, thiếu sót trong việc kiểm sát việc giải quyết các vụ án có liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức, bộ máy, tổ chức của VKSND cấp cao theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, chuyên môn nghiệp vụ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đạt được trong năm 2019, những thành tích đó đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn Ngành.

Theo đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí, trong 4 năm gần đây điều đáng mừng là các chỉ tiêu ngành đề ra năm sau đều tốt hơn năm trước, đó là sự cố gắng của các đơn vị trong Ngành. Về phương pháp xử lý công việc, các đơn vị cần cần xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm nhưng vẫn phải cần mềm dẻo và nhân văn. “Chúng ta cần xác định quan điểm phương pháp xử lý công việc là cần xử lý nghiêm tội phạm nhưng cũng cần có tính nhân văn” đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh.

Đồng chí Viện trưởng yêu cầu VKSND cấp cao tại Đà Nẵng phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những thiếu sót để làm tốt hơn nữa công tác được giao. VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cần xác định tầm quan trọng của người đứng đầu đơn vị, làm tốt công tác cán bộ bởi công tác cán bộ sẽ quyết định hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cũng như các đơn vị khác trong ngành KSND cần đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện công việc.

Theo baovephapluat.vn

Nguồn bài viết: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-cap-cao-tai-da-nang-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-80897.html