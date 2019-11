VINCSS ký thoả thuận hợp tác an ninh mạng với SK INFOSEC

Ngày 19/11/2019, tại Toà tháp Landmark 81, Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS (thuộc Tập đoàn Vingroup) và Công ty SK Infosec (thuộc SK Group, Hàn Quốc) đã tiến hành Lễ ký kết thoả thuận chuyển giao nền tảng cung cấp dịch vụ an ninh mạng trọn gói MSSP (Managed Security Services Provider) và hợp tác nhiều mặt. Đây là tiền đề để VinCSS có thể nhanh chóng cung cấp dịch vụ an ninh mạng ở đẳng cấp quốc tế cho thị trường Việt Nam và khu vực.

Theo thỏa thuận hợp tác, SK Infosec sẽ chuyển giao nền tảng cung cấp dịch vụ an ninh mạng trọn gói MSSP cho VinCSS. Việc chuyển giao bao gồm hệ thống công nghệ, đào tạo vận hành, các quy trình và phương thức để khai thác, cung cấp dịch vụ MSSP ở đẳng cấp quốc tế.

Dịch vụ an ninh mạng trọn gói MSSP là dịch vụ cho thuê ngoài (outsource) các hoạt động giám sát và quản lý an ninh mạng tổng thể cho một tổ chức. Dịch vụ bao gồm các khâu giám sát, phát hiện, bảo vệ ngăn ngừa và phản ứng an ninh mạng.

Khi bắt tay với nhà cung cấp dịch vụ MSSP, doanh nghiệp và người sử dụng MSSP sẽ tiết kiệm được chi phí và hiệu quả cao hơn thay vì duy trì bộ máy nhân sự an ninh mạng cồng kềnh. Các đơn vị có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh chủ chốt của mình, thay vì tự đầu tư và vận hành hệ thống. Đặc biệt, công nghệ của các MSSP luôn cập nhật các giải pháp tốt nhất, ứng dụng các công nghệ hiệu quả nhất do được đầu tư hiện đại.

Bên cạnh dịch vụ MSSP, VinCSS và SK Infosec cũng sẽ hợp tác mở rộng cơ hội khai thác Trung tâm giám sát an ninh mạng VinSOC (VinCSS Security Operation Center) để cung cấp dịch vụ cho thị trường trong nước và khu vực. VinCSS và SK Infosec cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác khác thông qua việc trao đổi thông tin, phối hợp lực lượng chuyên gia, chia sẻ hạ tầng. Trong đó, các hoạt động đồng nghiên cứu và phát triển cao cấp nhằm nâng cao năng lực cho cả hai phía, hợp tác mở rộng thị trường cũng được chú trọng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lee YongHwan, CEO của SK Infosec cho biết:“Là một công ty trẻ và năng động, VinCSS đang thu hút sự chú ý tại Việt Nam do sở hữu lực lượng nhân sự đẳng cấp quốc tế và tập khách hàng lớn, bao gồm cả hệ sinh thái Vingroup. SK Infosec và VinCSS sẽ cùng nhau tăng trưởng và dẫn đầu không chỉ thị trường Việt Nam mà còn thị trường Đông Nam Á.”

Về phía Tập đoàn Vingroup, ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Tổng giám đốc VinCSS phát biểu:“VinCSS và SK Infosec chia sẻ nhiều điểm tương đồng về điều kiện hình thành, nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động, cũng như cách thức tổ chức dịch vụ và định hướng thị trường. SK Infosec có bề dày 20 năm kinh nghiệm và nhiều năm liền liên tục dẫn đầu thị trường Hàn Quốc về dịch vụ MSSP với hơn 2.400 khách hàng, doanh số hàng năm lên đến hàng trăm triệu USD. Việc hợp tác này sẽ là tiền đề để VinCSS có thể ngay lập tức tham gia thị trường ở đẳng cấp quốc tế”.

Thành lập từ ngày 19/11/2018, VinCSS mang khát vọng tiên phong, thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp an ninh mạng Việt Nam chủ động sản xuất các sản phẩm, giải pháp an ninh mạng nhằm từng bước hình thành nền công nghiệp an ninh mạng tự chủ của Việt Nam. Đồng thời góp phần bảo vệ không gian mạng Việt Nam thông qua các hoạt động cảnh báo, nâng cao ý thức cộng đồng và cung cấp các dịch vụ an ninh mạng có chất lượng, đẳng cấp thế giới.

Sau 1 năm hoạt động, hiện VinCSS đang sở hữu đội ngũ chuyên gia được đầu tư đúng tầm và được cọ xát nhiều phương diện ở đẳng cấp quốc tế. Công ty đã công bố quốc tế và được chứng nhận 33 mã định danh chuẩn hóa cho các lỗ hổng bảo mật trên toàn cầu (CVE – Common Vulnerabilities and Exposures), đăng tải trên hệ thống Cơ sở dữ liệu điểm yếu quốc gia (National Vulnerability Database) của Viện tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Mỹ (NIST).

Hiện tại VinCSS đang hoàn tất chuẩn bị các điều kiện, hạ tầng và quy trình để sớm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng ở đẳng cấp quốc tế ra thị trường Việt Nam và khu vực.

Thông tin tham khảo: VinCSS: Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS thuộc Tập đoàn Vingroup hoạt động chính trong lĩnh vực nghiên cứu – phát triển, sản xuất các sản phẩm và cung cấp các dịch vụ an ninh mạng. Với đội ngũ nhân sự là những kỹ sư, chuyên gia hàng đầu Việt Nam và quốc tế, VinCSS cung cấp cho khách hàng các giải pháp an ninh mạng thiết thực, toàn diện, thông minh và tự động ở đẳng cấp quốc tế. SK Infosec: SK Infosec đang dẫn đầu xu hướng an ninh hội tụ trong kỷ nguyên 5G, trong đó vạn vật được kết nối vào internet. SK Infosec bảo vệ dữ liệu quan trọng của hơn 2.400 khách hàng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: chính phủ, tài chính, doanh nghiệp. Công ty cũng đồng thời phòng thủ hệ thống hạ tầng mạng và công nghệ thông tin của khách hàng trước các hoạt động tấn công theo phương thức, thủ đoạn mới phức tạp hơn, bằng cách sử dụng hoạt động khai thác tri thức an ninh mạng và nền tảng dịch vụ an ninh mạng trọn gói (MSSP) Secudium dựa trên công nghệ dữ liệu lớn (Big data). Năm 2007, SK Infosec là công ty đầu tiên của châu Á tham gia “Liên minh phòng chống mối nguy trên không gian mạng” – (Cyber Threat Alliance).

