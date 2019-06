Vinamilk organic gold – Sản phẩm công thức cho trẻ đạt chứng nhận Organic Châu Âu đầu tiên sản xuất tại Việt Nam chính thức ra mắt

Ngày 25 – 26 tháng 05 năm 2019, tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội Thảo Khoa Học do Hội Nhi Khoa Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Công ty VINAMILK với chủ đề “Tầm quan trọng của DHA và Probiotics Bifidobacterium trong 1,000 ngày đầu đời của trẻ”.

Với sự tham gia của hơn 500 nhân viên y tế hiện đang công tác tại các bệnh viện sản nhi tại Hà Nội, Hồ Chí Minh cùng các tỉnh lân cận, hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin khoa học bổ ích về tầm quan trọng của DHA tự nhiên từ tảo tinh khiết, Probiotics Bifidobacterium Lactis (BB-12TM) và dinh dưỡng ORGANIC trong giai đoạn đầu đời của trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện về hệ tiêu hóa, hấp thu, miễn dịch và trí não.

Là công ty dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, và là TOP 50 CÔNG TY SỮA LỚN NHẤT TOÀN CẦU, VINAMILK luôn khao khát đem đến những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng quốc tế vượt trội cho sự phát triển của bao thế hệ trẻ em và sức khỏe của hàng triệu gia đình Việt Nam, vì một Việt Nam Vươn Cao. Không những là công ty dinh dưỡng hàng đầu và được tin yêu nhất tại Việt Nam, các sản phẩm dinh dưỡng của VINAMILK đã vươn ra thế giới, xuất khẩu đến hơn 40 nước bao gồm Nhật, Mỹ, Singapore và nhiều quốc gia khác. Với hội thảo khoa học này, VINAMILK hân hạnh đồng hành cùng Hội Nhi Khoa Việt Nam, các Nhà Khoa Học, Nhân Viên Y Tế cùng nuôi dưỡng một thế trẻ em Việt Nam có nền tảng dinh dưỡng khỏe mạnh và vươn tầm thế giới.

VINAMILK ORGANIC GOLD – sản phẩm dinh dưỡng ORGANIC chuẩn Châu Âu với công nghệ BLOCKCHAIN truy xuất nguồn gốc đảm bảo an toàn về chất lượng.

Bên lề hội thảo, đại diện VINAMILK cũng chia sẻ sản phẩm siêu cao cấp mới VINAMILK ORGANIC GOLD đạt chuẩn ORGANIC Châu Âu đầu tiên sản xuất tại Việt Nam, giúp trẻ phát triển, lớn khôn tự nhiên. Với thông điệp “Lớn khôn cùng tự nhiên”, VINAMILK ORGANIC GOLD đồng hành cùng nhân viên y tế và bố mẹ nuôi dưỡng trẻ với dinh dưỡng ORGANIC chuẩn Châu Âu và khuyến khích định hướng giáo dục hiện đại, để trẻ trải nghiệm và lớn khôn cùng tự nhiên.

Theo xu hướng thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, ORGANIC ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì lợi ích vượt trội, đảm bảo tính an toàn, tự nhiên, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Theo ông Jan Frans Bastiaanse – Giám Đốc Điều Hành Control Union Certifications, tổ chức chứng nhận độc lập uy tín toàn cầu, tiêu chuẩn ORGANIC Châu Âu yêu cầu nhiều tiêu chí nghiêm ngặt. Ngoài ra, quy trình và nhà máy sản xuất đều phải được kiểm tra, đánh giá và cấp phép hằng năm. Do đó, dinh dưỡng ORGANIC có nguồn gốc tự nhiên rất an toàn, chất lượng cao cấp giúp trẻ dễ tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất để phát triển.

Theo đó, VINAMILK ORGANIC GOLD là sản phẩm dinh dưỡng đầu tiên sản xuất tại Việt Nam đạt chứng nhận ORGANIC Châu Âu. Chứng nhận được cấp bởi Control Union – tổ chức chứng nhận quốc tế uy tín được Uỷ ban Châu Âu (European Commission) uỷ thác đánh giá và cấp phép tiêu chuẩn ORGANIC tại Việt Nam. Để đạt được chứng nhận này, VINAMILK ORGANIC GOLD hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu khắt khe như không sử dụng hoóc môn tăng trưởng, không dư lượng kháng sinh, không biến đổi gen (NON-GMO), không chất bảo quản, cũng như đảm bảo chất lượng và dinh dưỡng cho trẻ phát triển. Nguyên liệu và công thức ORGANIC chuẩn Châu Âu giúp cho sản phẩm có vị nhạt thanh, mát lành cho hệ tiêu hóa của trẻ.

Hơn thế nữa, VINAMILK ORGANIC GOLD bổ sung 100% DHA từ tảo tinh khiết giúp trẻ phát triển trí não và thị giác vượt trội; cùng Probiotics Bifidobacterium BB-12TM giúp tăng cường hệ vi sinh đường ruột, từ đó giúp trẻ tăng cường miễn dịch và tiêu hoá khỏe, hấp thu dưỡng chất tốt. Chủng Probiotics Bifidobacterium BB-12TM hoàn toàn an toàn cho trẻ nhỏ và đã được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chứng nhận GRAS (Generally Recognized As Safe); hơn nữa, có hơn 180 nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, VINAMILK ORGANIC GOLD có vị nhạt thanh mát, giúp thiết lập chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh ngay từ những năm đầu đời của trẻ nhỏ.

Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng muốn tìm hiểu về nguồn gốc và chất lượng xuất xứ sản phẩm, VINAMILK ORGANIC GOLD ứng dụng công nghệ BLOCKCHAIN giúp truy xuất nguồn gốc rất minh bạch. Mỗi lon sản phẩm có một QR code độc nhất với thông tin mã hóa bằng BLOCKCHAIN không thể thay thế, chỉnh sửa hay làm giả. Chỉ cần scan mã QR code ở đáy hộp sản phẩm, người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu sữa ORGANIC, thời gian sản xuất và kiểm chứng giấy chứng nhận ORGANIC Châu Âu. Đây được xem là bước đi tiên phong, khẳng định vị thế dẫn đầu của VINAMILK trong việc thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng và ứng dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới đến với người tiêu dùng Việt Nam.

VINAMILK ra mắt sản phẩm dinh dưỡng ORGANIC vì thế hệ trẻ em”Lớn khôn cùng tự nhiên”.

Tiếp nối thành công từ sữa nước VINAMILK 100% Organic, VINAMILK tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi giới thiệu sản phẩm dinh dưỡng đạt chuẩn ORGANIC Châu Âu đầu tiên sản xuất tại Việt Nam. Với sản phẩm mới VINAMILK ORGANIC GOLD đạt chuẩn ORGANIC châu Âu cùng công nghệ BLOCKCHAIN truy xuất nguồn gốc, VINAMILK mong muốn mang đến những dưỡng chất thuần khiết từ tự nhiên, an toàn và minh bạch nhất để tạo nền tảng phát triển toàn diện cho trẻ em Việt Nam trong những năm đầu đời.

Điều này cũng xuất phát từ việc thấu hiểu nhu cầu thật sự của người tiêu dùng trong việc tìm kiếm sản phẩm chất lượng, cao cấp tại thị trường Việt Nam. Mang thông điệp “Lớn khôn cùng tự nhiên”, VINAMILK ORGANIC GOLD với dưỡng chất ORGANIC Châu Âu và khuyến khích phương pháp nuôi dưỡng, giáo dục trẻ hiện đại, để con thoả sức khám phá thế giới và trải nghiệm để phát triển tự nhiên.

VINAMILK ORGANIC GOLD dinh dưỡng ORGANIC chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam và được ứng dụng công nghệ BLOCKCHAIN trong truy xuất nguồn gốc minh bạch chính là giải pháp tiên phong về dinh dưỡng chất lượng, an toàn giúp trẻ lớn khôn cùng tự nhiên.

