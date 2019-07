Vietjet đồng hành “thắp sáng những ước mơ” cho hàng ngàn em nhỏ các tỉnh phía Bắc

Tiếp nối những hoạt động tích cực hướng về cộng đồng, hãng hàng không Vietjet phối hợp cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mang chương trình “Thắp sáng những ước mơ” tới với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại các tỉnh, thành phía Bắc.

Trong năm thứ sáu được tổ chức, “Thắp sáng những ước mơ” mang chủ đề “Thắp sáng những ước mơ cho trẻ em dân tộc – miền núi có hoàn cảnh khó khăn” sẽ trao tặng những căn nhà tình thương, 1.000 suất học bổng, 3.000 phần quà ý nghĩa, giá trị cho các em nhỏ tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu.

Đồng hành xuyên suốt các hoạt động của chương trình, Vietjet mong muốn đóng góp của tất cả các thành viên trong công ty sẽ mang tới nguồn động viên cho những trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi, thắp lên những niềm tin, ươm mầm ước mơ về một tương lai tươi sáng cho các em, gia đình và cả dân tộc Việt Nam hùng cường, vươn tầm quốc tế. Trong những năm trước, Vietjet cùng “Thắp sáng những ước mơ” đã tới với hàng ngàn em nhỏ tại các tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, lũ lụt là Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Bình Định, Bình Phước…

Trong suốt hành trình biến giấc mơ bay thành hiện thực, Vietjet không chỉ mang tới cơ hội bay cho hàng chục triệu khách hàng khắp cả trong, ngoài nước mà còn dành quan tâm tới các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ – thế hệ tương lai, chung tay vì một xã hội phát triển, tạo ra những giá trị mới tốt đẹp. Vietjet nhiều năm liên tục đồng hành cùng chương trình “Thắp sáng những ước mơ”, đều đặn tổ chức tặng quà, học bổng, thực hiện các chương trình tạp kỹ đặc sắc cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi khắp mọi miền Tổ quốc.

Hành trình “Thắp sáng những ước mơ” năm nay sẽ bắt đầu từ huyện miền núi Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên – mảnh đất anh hùng, căn cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Đoàn công tác đại diện cho hàng ngàn cán bộ, nhân viên Vietjet sẽ tới thăm, động viên các em nhỏ Định Hóa và trao tận tay các em những phần quà ý nghĩa của hãng, động viên các em tiếp tục phấn đấu học tập, trưởng thành. Những hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng đã trở thành một phần cuộc sống của cán bộ, nhân viên hãng hàng không thế hệ mới Vietjet.

Về Vietjet:

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam vận hành theo mô hình hàng không thế hệ mới, chi phí tiết kiệm & linh hoạt và cung cấp đa dạng các dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Không chỉ vận chuyển hàng không, Vietjet còn cung cấp các nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng thông qua các ứng dụng công nghệ thương mại điện tử tiên tiến. Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Vietjet vừa được xếp hạng an toàn hàng không ở mức cao nhất thế giới với mức 7 sao trong hai năm liền 2018, 2019 bởi AirlineRatings.com, tổ chức uy tín hàng đầu thế giới chuyên đánh giá về an toàn và sản phẩm của các hãng hàng không toàn cầu. Trước đó, AirlineRating cũng vinh danh Vietjet với giải thưởng “Best Ultra Low-Cost Airline 2018 – 2019”. Gần đây hãng cũng lọt top 50 hãng hàng không toàn cầu về hoạt động và sức khoẻ tài chính năm 2018, theo tạp chí Airfinance Journal.

Hiện tại, Vietjet đang thực hiện gần 400 chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển hơn 80 triệu lượt hành khách, với 120 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Nhật Bản, Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia và Campuchia…

Liên hệ truyền thông:

Ms. Nguyễn Thị Phương Tuyền

Email: tuyennguyentp@vietjetair.com

ĐT: (+84) 902118123