Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông tại ACDFM-16

Tham dự ACDFM-16, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông và cam kết của các nước trong việc tiếp tục duy trì tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông.

Sáng 7/3, tại thành phố Pattaya, Vương quốc Thái Lan, Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 16 (ACDFM-16) đã diễn ra.

Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, tham dự hội nghị. ACDFM-16 có chủ đề “An ninh bền vững.”

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Ponpipaat Benyasri, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan thay mặt Lực lượng vũ trang Thái Lan nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao các nước ASEAN tới tham dự hội nghị.

Đại tướng khẳng định trong thời gian qua, lực lượng vũ trang các nước ASEAN đã có những đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an ninh, môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Tại hội nghị, Trưởng đoàn đại biểu quân sự cấp cao các nước đã có các bài phát biểu tham luận quan trọng, trao đổi sâu rộng về các thách thức an ninh cả truyền thống và phi truyền thống, trong đó có an ninh biển, chống khủng bố và thảm họa thiên nhiên.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao chủ đề của hội nghị do nước chủ nhà lựa chọn, là “an ninh bền vững.” Chủ đề của hội nghị phản ánh được mong muốn tăng cường hợp tác và thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ giữa Quân đội các nước ASEAN, cam kết của tất cả các nước thành viên trong đối phó với các vấn đề an ninh hiện hữu trong khu vực; cùng nhau hướng tới tương lai trong đó người dân là trung tâm.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam bày tỏ sự quan ngại trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó các vấn đề như chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan; nguy cơ xung đột sắc tộc, tôn giáo; an ninh mạng; tội phạm xuyên quốc gia; biến đổi khí hậu vẫn là những thách thức đối với an ninh toàn cầu và mỗi khu vực, vượt ra ngoài khả năng giải quyết của mỗi quốc gia riêng lẻ.

Mặc dù có những tiến triển nhất định nhưng những các thách thức an ninh trên biển như tranh chấp chủ quyền, tranh chấp tài nguyên, cướp biển và tội phạm có vũ trang trên biển… sẽ tiếp tục là những mối đe doạ đối với an ninh biển khu vực Đông Nam Á.

Thượng tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao dự thảo Tuyên bố chung của Hội nghị ACDFM lần này, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông và cam kết của các nước trong việc tiếp tục duy trì tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCOS 1982) và các cam kết khu vực; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực, tránh gây căng thẳng và phức tạp thêm tình hình; tăng cường biện pháp xây dựng lòng tin như thực hành Bộ Quy tắc tránh va chạm bất ngờ trên biển (CUES) và Hướng dẫn tránh va chạm giữa các máy bay quân sự (GAME).

Bên cạnh đó, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị lực lượng thực thi pháp luật trên biển và hải quân các bên liên quan tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin để giải quyết các sự vụ trên biển, nhất là ngư dân, một cách nhanh chóng, hiệu quả trên tinh thần nhân đạo, góp phần duy trì hoà bình, ổn định vùng biển trong khu vực.

Hội nghị ACDFM-16 đã ra Tuyên bố chung, đồng thời tổ chức Lễ bàn giao Cờ Chủ tịch ACDFM cho Việt Nam, nước Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2020.

Bên lề Hội nghị ACDFM-16, Thượng tướng Phan Văn Giang đã có các cuộc gặp song phương với Trưởng đoàn đại biểu quân sự cấp cao các nước Thái Lan và Myanmar.

Theo TTXVN

