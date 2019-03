Việt Nam kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm khắc tội phạm buôn bán người

Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ nội dung trên tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều ngày 14/3.

Tại cuộc họp báo, phóng viên quan tâm hỏi về việc “hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị bán sang châu Âu, bị bóc lột sức lao động và bị buộc hành nghề mại dâm”, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Việt Nam coi tội phạm buôn bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em là tội phạm nguy hiểm, xâm hại nghiêm trọng đến quyền con người, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Việt Nam rất chú trọng công tác phòng chống, buôn bán người, kiên quyết đấu tranh và nghiêm khắc xử lý loại tội phạm này, đã và đang hợp tác rất tích cực với các nước, tham gia vào nhiều diễn đàn đa phương về phòng, chống buôn bán người.

* Cũng tại cuộc họp báo này, liên quan câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam về việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố Báo cáo thường niên về nhân quyền năm 2018, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ tuy đã ghi nhận những thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam, Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2018 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn chứa đựng một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác, không phản ánh đúng tình hình thực tế của Việt Nam.

Những quyền tự do cơ bản của công dân Việt Nam được quy định rõ trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, phù hợp với các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, được tôn trọng và bảo đảm trên thực tế.

Nỗ lực của Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Về kinh tế- xã hội, trong năm 2018, tổng thu nhập quốc nội (GDP) bình quân đầu người/năm tiếp tục tăng; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,35% (giảm 1,35% so với năm 2017); 87,7% người dân được bảo hiểm y tế (tăng 2,31% so với năm 2017); năm học 2018-2019, cả nước có hơn 23,5 triệu học sinh, sinh viên tăng hơn 1 triệu so với năm học trước; gần 70% dân số sử dụng Internet với trung bình 7 tiếng truy cập mỗi ngày/người; hàng năm có khoảng 8.500 lễ hội tôn giáo được tổ chức.

Ngày 25/1/2019, Nhóm làm việc về rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền LHQ đã đồng thuận thông qua Báo cáo về kết quả rà soát của Việt Nam. Được sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam cũng sẽ đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ (Vesak) vào tháng 5 tới.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ trong các khuôn khổ hiện có về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các diễn biến gần đây ở đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa theo quy định của luật pháp quốc tế.

Việt Nam cho rằng trong khi cùng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và để tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), các bên liên quan cần tuyệt đối tuân thủ Tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), đặc biệt là quy định về việc kiềm chế, không có hành vi gây phức tạp và gia tăng tranh chấp, kể cả không có hành vi chiếm đóng những cấu trúc chưa có người ở tại Biển Đông, đồng thời hành xử có trách nhiệm và có đóng góp thiết thực, tích cực cho hòa bình, ổn định tại khu vực.

Theo congly.vn

Nguồn bài viết: https://congly.vn/thoi-su/viet-nam-kien-quyet-dau-tranh-va-xu-ly-nghiem-khac-toi-pham-buon-ban-nguoi-290184.html