Việt – Lào nhất trí thúc đẩy ký kết các văn kiện hợp tác về an ninh, tư pháp

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã thăm làm việc tại Lào từ ngày 24-25/6/2019.

Hội đàm với Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chiều 24/6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn đất nước Lào phát triển ổn định và phồn vinh, có vị thế ngày càng cao trong khu vực và quốc tế; nhân dân Lào có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn vô điều kiện cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào cũng như sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Trao đổi về quan hệ hai nước, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình vun đắp cho quan hệ Việt Nam – Lào phát triển bền vững, coi đây là quy luật phát triển, có ý nghĩa sống còn và là một trong những nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Về hợp tác an ninh – quốc phòng, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp thực hiện Thỏa thuận về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước đúng thời hạn, thúc đẩy ký kết một số văn kiện hợp tác về an ninh và tư pháp, tổ chức tốt Hội nghị tổng kết mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Densavan cũng như các hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào (30/10/1949 – 30/10/2019).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao tiến triển tích cực trong hợp tác thương mại giữa hai nước, theo đó, kim ngạch thương mại đạt hai chiều 5 tháng đầu năm 2019 đạt gần 493 triệu USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Việt Nam tiếp tục giữ vững là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại Lào với 410 dự án đầu tư và tổng vốn đăng ký 4,22 tỷ USD; các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai dự án tại Lào, ưu tiên giao các dự án dọc biên giới cho doanh nghiệp hai nước; rà soát, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hạ tầng kết nối giao thông, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là tạo lập hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo lập niềm tin cho các nhà đầu tư; đề nghị Lào sớm tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần hai giữa Thủ tướng Lào và doanh nghiệp Việt Nam bị hoãn từ tháng 12/2018.

Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone nhất trí hai bên tiếp tục phối hợp mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại; thúc đẩy xây dựng và ký Bản ghi nhớ/Thỏa thuận về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới trong năm 2019; xem xét, tổ chức đàm phán điều chỉnh bổ sung nội dung Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào (ký năm 2015) và Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào (ký năm 2015) phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện.

Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam quan tâm thúc đẩy việc triển khai Dự án Nhà Quốc hội mới của Lào bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng mong muốn; khẳng định Chính phủ Lào luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam triển khai các dự án tại Lào, đặc biệt là các dự án trọng điểm, có ý nghĩa đối với quan hệ hai nước như Dự án mua bán điện, Dự án thủy điện Luang Prabang, Dự án phát triển cảng Vũng Áng 1, 2, 3, Dự án đường cao tốc Vientiane – Hà Nội…

Hai bên cũng nhất trí phối hợp thúc đẩy việc triển khai Dự án Công viên Hồ Chí Minh tại Vientiane và Dự án duy tu bảo dưỡng Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Khammuane…

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục tạo điều kiện trong việc cấp giấy phép lao động, kinh doanh, cư trú hợp pháp để người Việt tại Lào có điều kiện làm ăn ổn định, lâu dài; điều chỉnh, bổ sung các quy định quản lý người nước ngoài cư trú, lao động tại Lào phù hợp với xu thế chung của thế giới và ASEAN, tiến tới ưu tiên, đơn giản hóa thủ tục, giảm các loại chi phí xin cư trú, lao động cho lao động Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng đã làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy về Dự án xây nhà Quốc hội mới của Lào, đồng thời đi khảo sát hiện trường Dự án. Dự án xây nhà Quốc hội mới của Lào – quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào – là biểu tượng cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

