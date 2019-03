Vì sao con trai ông Trần Bắc Hà bị khởi tố, bắt tạm giam?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác nhận đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở và bắt tạm giam ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tuổi Trẻ Online đưa tin, trưa 29/3, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác nhận đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở và bắt tạm giam ông Trần Duy Tùng (34 tuổi), chủ tịch HĐQT Công ty CP An Phú, trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định – về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

“Khám xét nơi ở của ông Tùng tại số nhà 01 Hàn Mặc Tử (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vào chiều tối 28/3, cơ quan chức năng đã thu giữ 51 trang tài liệu có liên quan. Ông Tùng đã bị khởi tố hôm 26/3” – Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn tin cho hay.

Ông Tùng bị khởi tố do các sai phạm liên quan dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà đầu tư tại Hà Tĩnh. Cụ thể, ông Tùng đã tự ý bán bò của dự án, thu tiền rồi sử dụng cá nhân mà không báo cáo.

Cùng đưa tin về vụ việc này, báo Thanh Niên thông tin thêm, dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỉ đồng, triển khai trên diện tích 2.163,5 ha ở 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Để thực hiện dự án, tỉnh Hà Tĩnh đã điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất trên địa bàn hai huyện này sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ. Ngoài ra, hàng trăm héc ta diện tích đất rừng sản xuất, đất trồng hoa màu, trồng lúa của người dân các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) và Kỳ Tây, Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh) cũng được thu hồi để triển khai dự án. Dự án này sau đó đã được BIDV chấp thuận cho vay, giải ngân cho Công ty Bình Hà 2.687 tỉ đồng.

Trong quá trình hoạt động, dự án chăn nuôi bò không hiệu quả, hàng ngàn con bò giống nhập về sau khi nuôi được vài tháng đã phải bán vội vì không có hiệu quả kinh tế, công ty lỗ lũy kế hơn 900 tỉ đồng. Hiện Công ty Bình Hà không có khả năng trả nợ cho BIDV, tổng thiệt hại cho BIDV cho đến thời điểm hiện tại là hơn 890 tỉ đồng.

Liên quan đến dự án này, trước đó C03 đã khởi tố hàng loạt bị can nguyên là lãnh đạo của ngân hàng BIDV, trong đó có ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV; Trần Lục Lang (51 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV); Đoàn Ánh Sáng (57 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp); Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh); Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh)…cùng về tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo khoản 4 điều 206 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Được biết, ông Trần Duy Tùng là con trai ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV).

