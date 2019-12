Vacation Plus: giải pháp đầu tư tối ưu cho người trẻ Việt

Thay vì phải đối mặt với những rủi ro khó dự đoán hay số vốn đầu tư ban đầu vượt khả năng, người trẻ có thể tìm đến một giải pháp mới được phát triển từ mô hình đã có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, vừa đảm bảo lợi nhuận, lại khẳng định được đẳng cấp bản thân.

Theo báo cáo của World Bank, mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 1,5 triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu và dự kiến đạt mốc 33 triệu trong năm 2022. Các nghiên cứu cũng chỉ ra, độ tuổi tầng lớp này tại Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa, dao động từ 30 – 40 tuổi. Tầng lớp này được coi là động lực mới cho nền kinh tế, thúc đẩy sự phát triển của nhiều xu hướng tiêu dùng và đặc biệt là đầu tư.

Mang lối tư duy hiện đại, chủ động, không để tài sản tích lũy “ngủ quên”, người trẻ Việt bắt đầu quan tâm đến hàng loạt kênh đầu tư như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, tiền mã hóa…

Một “giỏ trứng” phù hợp với những nhà đầu tư này không chỉ đơn thuần đảm bảo tính an toàn và sinh lời mà còn phải thể hiện, định vị đẳng cấp của bản thân, đồng thời nuôi dưỡng được niềm đam mê của mình.

Giữa tháng 10/2019, thị trường đón nhận sự ra đời của Vacation Plus – một sản phẩm đầu tư hội tụ đủ các tiêu chí trên. Vacation Plus nhanh chóng nhận sự quan tâm, đánh giá tích cực của các chuyên gia và khách hàng, cộng đồng yêu thích du lịch.

Nhận ngay lãi suất lên tới 10%/năm trong hai năm

Được giới thiệu bởi FLC Holiday, thương hiệu Sở hữu kỳ nghỉ nổi hàng đầu tại Việt Nam, Vacation Plus áp dụng tại tổ hợp khách sạn The Coastal Hill Quy Nhơn, với sự kết hợp của một sản phẩm nghỉ dưỡng thời thượng và một hình thức đầu tư độc đáo.

Cụ thể, khi mua sản phẩm này, khách hàng sẽ được hưởng lợi nhuận lên tới 10% mỗi năm trong 2 năm đầu, và có thể lựa chọn hình thức nhận ngay lãi suất sau khi đầu tư.

Từ năm thứ 3, Vacation Plus bảo lưu toàn bộ các quyền lợi nghỉ dưỡng như một sản phẩm Sở hữu kỳ nghỉ thông thường. Khách hàng có thể chính thức sử dụng chiếc thẻ Vacation Plus để hưởng đặc quyền nghỉ dưỡng vào mọi thời điểm trong năm tại The Coastal Hill Quy Nhơn cũng như tại tất cả các quần thể nghỉ dưỡng thuộc Tập đoàn FLC trên cả nước.

Đồng thời, chủ sở hữu thẻ cũng có quyền trao đổi đêm nghỉ tại hơn 4.300 khách sạn/resort 4 -5 sao thuộc RCI – Mạng lưới trao đổi kỳ nghỉ hàng đầu thế giới mà FLC Holiday là thành viên.

Với khả năng sinh lời lên tới 10%/năm trong 2 năm đầu, có thể nói lợi nhuận khách hàng nhận được thông qua Vacation Plus tương đối cao so với lãi suất tiền gửi ngân hàng, cũng không phải e ngại đối mặt các rủi ro về tài chính như một số kênh đầu tư khác.

Hơn nữa, tiềm năng tăng giá trong tương lai lên tới hơn 20%/năm cũng là yếu tố khiến Vacation Plus có thể đem về một khoản thu không nhỏ cho chủ sở hữu. Hàng năm vào các mùa du lịch cao điểm, khi hiện tượng “cháy phòng” diễn ra phổ biến ở nhiều khu nghỉ dưỡng, chủ thẻ có thể bán kỳ nghỉ của mình để hưởng giá chênh lệch nếu không có nhu cầu sử dụng, thậm chí hoàn toàn được phép ứng trước đêm nghỉ của năm sau để bán luôn trong năm nay.

Với ngân sách ban đầu không quá lớn, thời hạn đầu tư ngắn, lại đảm bảo mang về lợi nhuận hấp dẫn và ổn định, khả năng thanh khoản cao, Vacation Plus chính là một “chiếc giỏ” an toàn, hợp lí để những nhà đầu tư trẻ bỏ “trứng”.

“Trứng bỏ giỏ vàng”, sẵn sàng du ngoạn

Sự phát triển của tầng lớp trung lưu tại Việt nam rõ ràng kéo theo sự gia tăng của nhiều xu hướng tận hưởng cuộc sống, trong đó có du lịch. Sẵn sàng chi trả, khách hàng sẽ mong muốn những hành trình của mình có chất lượng cao hơn, về cả điểm đến, phương tiện di chuyển lẫn các dịch vụ lưu trú, vui chơi, giải trí trong suốt chuyến đi.

Với Vacation Plus, đặc quyền nghỉ dưỡng tại The Coastal Hill nói riêng và tất cả các quần thể FLC Hotels & Resorts chính là bảo chứng cho các tiêu chí mà các khách hàng mong muốn.

The Coastal Hill Quy Nhơn sở hữu bãi biển nhân tạo dài hơn 1 km ngay mặt trước 4 tòa khách sạn, tạo ra tầm nhìn hướng đến không gian mặt biển vô cực cho 1.500 phòng nghỉ. Không gian ngoài trời với diện tích được phủ xanh lên tới 70% mang đến cho tổ hợp khách sạn diện mạo của một trong những công trình nghỉ dưỡng xanh tiêu biểu tại khu vực Nam Trung Bộ, xứng đáng với danh hiệu Dự án công trình xanh tốt nhất tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018.

Bên cạnh chuỗi nhà hàng ẩm thực đa phong cách, bến du thuyền, cầu cảng, tổ hợp khách sạn còn thừa hưởng hệ thống tiện ích đẳng cấp 5 sao của quần thể FLC Quy Nhơn như sân golf 36 hố, vườn thú safari, spa thư giãn… Tất cả đươc kiến tạo để mang tới cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng thời thượng, khác biệt và đẳng cấp.

Và như thế, Vacation Plus như một chiếc “giỏ vàng” để khách hàng yên tâm bỏ “quả trứng” đầu tư, cũng như khởi đầu cho những chuyến du ngoạn “sang chảnh” khắp năm châu cùng gia đình và bạn bè.

