Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 260 bậc, giàu hơn cả Tổng thống Donald Trump

Theo công bố mới nhất của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng “thần tốc” sau một năm, lên hơn 6,6 tỷ USD, giàu hơn cả Tổng thống Donald Trump.

Theo công bố mới nhất của Forbes, dẫn đầu danh sách tỷ phú USD của Việt Nam vẫn là ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup -với tổng tài sản được Forbes ghi nhận đạt 6,6 tỷ USD. Ông Phạm Nhật Vượng được xếp ở vị trí người giàu thứ 239 trên thế giới, tăng 260 bậc so với danh sách công bố một năm trước.

Như vậy, Chủ tịch tập đoàn Vingroup còn giàu hơn cả Tổng thống Mỹ Donald Trump (3,1 tỷ USD), cựu CEO Uber Travis Kalanick (5,8 tỷ USD) và nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng tăng thêm 2,3 tỷ USD so với năm trước sau khi Vingroup đưa thêm cổ phiếu Công ty cổ phần Vinhomes lên sàn chứng khoán và giá cổ phiếu VIC của tập đoàn này tăng liên tục.

Ông Vượng được Forbes lần đầu công nhận tỷ phú vào năm 2013 với tổng tài sản 1,5 tỷ USD và luôn dẫn đầu danh sách những người giàu nhất tại Việt Nam. Đây là năm thứ 7 liên tiếp người đứng đầu Vingroup có tên trong danh sách này. Năm ngoái, ông Vượng sở hữu tài sản 4,3 tỷ USD và là người giàu thứ 499 trên thế giới.

Trong danh sách mới cập nhật của tạp chí Forbes, đứng thứ hai vẫn là bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO hãng hàng không Vietjet – với tài sản đạt 2,3 tỷ USD và đứng ở thứ hạng 1.008. Như vậy so với số tài sản trị giá 3,1 tỷ USD mà tạp chí này công bố đầu năm 2018 thì bà Thảo đã bị giảm đi 800 triệu USD. Điều đó khiến thứ hạng của nữ tỷ phú giảm mạnh đến 242 bậc.

Gương mặt thứ ba trong danh sách tỷ phú USD là ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn ô tô Trường Hải – với tài sản trị giá 1,7 tỷ USD và đứng ở vị trí 1.349. So với năm trước khi lần đầu được Forbes bình chọn, tài sản của ông Trần Bá Dương giảm đi 100 triệu USD và thứ hạng cũng giảm đi 10 bậc.

Bên cạnh đó, hai gương mặt mới của Việt Nam lọt vào danh sách những người giàu nhất hành tinh là ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch ngân hàng Techcombank – với tài sản trị giá 1,7 tỷ USD, cùng đứng ở thứ hạng 1.349 như ông Trần Bá Dương.

Kế tiếp là ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập đoàn Masan – có tổng tài sản 1,3 tỷ USD, xếp hạng 1.717.

Như vậy so với danh sách tỷ phú USD công bố tháng 3/2018, Việt Nam tăng thêm 1 tỷ phú USD nhưng có hai gương mặt mới. Doanh nhân duy nhất bị loại ra khỏi danh sách năm nay là ông Trần Đình Long – Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát. Lý do, tại thời điểm trung tuần tháng 2 chốt danh sách, giá cổ phiếu HPG đã giảm 35% so với đỉnh năm 2018. Tuy nhiên, hiện tại, giá cổ phiếu HPG đã phục hồi và theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của ông Long hiện chạm mốc 1 tỷ USD.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/ty-phu-pham-nhat-vuong-tang-260-bac-giau-hon-ca-tong-thong-donald-trump-a424626.html