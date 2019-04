Tướng Phan Anh Minh từng cảnh báo thế nào về ‘trạm trung chuyển’ ma túy TPHCM?

Liên tiếp những ngày cuối tháng 3, tại TPHCM phát hiện nhiều đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã lý giải nguyên nhân về việc TPHCM đang là điểm tập kết của ma tuý.

Cụ thể, tại buổi thông tin vụ bắt giữ hơn 315kg ma túy (gần 900 bánh) tại ngã tư An Sương (quận 12, TPHCM), thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Bộ Công an cũng đã có thông báo chính thức cho Công an TPHCM.

“Khoảng một năm nay Công an TPHCM phát hiện ra, sau một số vụ án lớn trên địa bàn thì các đối tượng được gọi là đại gia có tiếng tăm trong buôn bán ma túy đã dạt ra khỏi địa bàn thành phố”, tướng Minh nhận định.

“Thực ra vẫn mượn hệ thống giao của thành phố để thực hiện cái việc tái phân phối, tái xuất nhưng không dám cất giữ ma túy với số lượng lớn trên địa bàn TPHCM”, tướng Minh cho biết.

Theo tướng Minh, Công an TPHCM đã bắt đầu đặt câu hỏi sau khi phát hiện một số vụ án, thu trên 10 bánh heroin. Theo đó, Bộ Công an đánh mạnh số vẫn chuyển ma túy từ Lào qua khu vực Bắc Trung Bộ. Do vậy, các đối tượng buôn ma túy bắt đầu chuyển hướng vào TPHCM.

“Thực ra chuyện này không mới. Trước đây ở Quốc hội khóa 11 tôi đã có nói tới nguy cơ Việt Nam trở thành nơi trung chuyển ma túy. Bây giờ, trên thực tế đã trở thành sự thật. Đây không phải lỗi của chúng ta mà do chúng ta ứng phó chưa tương thích với tình hình”, tướng Minh nói.

Nói về điều kiện để một nước, một thành phố bị lợi dụng làm nơi trung chuyển, tái xuất ma túy sang các nước khác, thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng, nơi đó phải có kết nối giao thông rất tốt, rất nhanh với các trung tâm sản xuất ma túy lớn, kết nối với các nước tiêu thụ. Về điều kiện này thì TPHCM “trên cơ” TP Hà Nội.

Tướng Minh lý giải cụ thể hơn, TP Hà Nội chỉ có cảng hàng không, không có cảng biển. Trong khi các tuyến đường bay hàng không, cảng biển ở TPHCM còn “ngon” hơn cả Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc.

“Cho nên, gần đây Công an TPHCM bắt đầu phát hiện, kể cả ở khu vực Nam Mỹ cũng bắt đầu chuyển cocain (vốn không có ở châu Á, phải sản xuất ở Nam Mỹ) đã vào Việt Nam để đi tiếp các nước khác”, tướng Minh nhận định.

Từ các phân tích trên, thiếu tướng Phan Anh Minh nhận định, nguy cơ của TPHCM là cao hơn các tỉnh phía Bắc.

Ngoài ra, tướng Minh cho biết thêm, về điều kiện thứ 2 thì cả nước giống nhau, đó là quản lý thanh toán tiền mặt, quản lý ngoại tệ (vốn là cái loại chỉ có thể dùng để thanh toán quốc tế duy nhất của các đối tượng buôn ma túy, tội phạm xuyên quốc gia) của chúng ta vẫn còn yếu kém, chưa tương thích với thế giới.

“Cuối cùng là lỗi của cơ quan thi hành pháp luật, kiểm soát cửa khẩu còn sơ hở. Chúng ta sơ hở hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Chúng ta hội nhập kinh tế rất tốt nhưng hội nhập về tương trợ tư pháp lại rất tệ. Nếu tội phạm có lỡ bị bắt ở Việt Nam thì khả năng bị dẫn độ vẫn thấp hơn và nhiều nước không hợp tác với ta”, tướng Minh nói.

Chiều 29/3, tại TPHCM, Bộ Công an tổ chức lễ Công bố Thư khen và Quyết định thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an và các Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể có thành tích xuất sắc phá chuyên án ma tuý xuyên quốc gia và vụ Công an TPHCM thu giữ 895 bánh heroin. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng cho biết: “Đây là chiến công nối tiếp chiến công, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất cao của toàn lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm”. Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng Ban chuyên án đã thể hiện sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh khám phá có hiệu quả với các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, nhằm ngăn chặn có hiệu quả “nguồn cung” ma túy. Trong đó, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm… Đồng thời, phối hợp làm tốt công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện, góp phần làm giảm “nguồn cầu” ma túy. Riêng với địa bàn TPHCM, các cấp các ngành của thành phố cần tích cực tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện; phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM trong triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy…

Theo tienphong.vn

Nguồn bài viết: https://www.tienphong.vn/phap-luat/tuong-phan-anh-minh-tung-canh-bao-the-nao-ve-tram-trung-chuyen-ma-tuy-tphcm-1396218.tpo