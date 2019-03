Tướng Công an nói lý do dùng đặc nhiệm đường phố phá án ma túy ‘khủng’

Ít ai biết giữ vai trò quan trọng trong chuyên án ma tuý 300kg vừa bị triệt phá là lực lượng đặc nhiệm đường phố của Công an TP HCM.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây ma tuý khủng từ Tam giác vàng về TP.HCM, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: 1 người Trung Quốc và 3 người Việt.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục lấy lời khai để mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng còn lại.

Thiếu tướng Phạm Văn Các – Cục trưởng cục CSĐT tội phạm về ma tuý kể: việc triệt phá đường dây ma tuý ‘khủng’ này là giai đoạn thứ 3 của chuyên án do Bộ Công an chủ trì (2 giai đoạn trước ở Hà Tĩnh và Quảng Bình). Quá trình đánh án có sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Thứ trưởng, Thượng tướng Lê Quý Vương.

“Ma túy là tội ác, ngàn lần tội ác. Nếu chúng ta không ngăn chặn được, hàng ngày nó tiêu diệt giống nòi của chúng ta, làm băng hoại đạo đức xã hội, khiến các thế hệ trẻ lệch chuẩn về nhận thức và hành động”, vị tướng có 30 năm kinh nghiệm phòng chống tội phạm và hiện là thủ lĩnh của đơn vị phòng, chống ma tuý chia sẻ.

Được biết, trong chuyên án triệt xoá đường dây ‘khủng’ chở 300 kg ma túy, lực lượng trinh sát hình sự đặc nhiệm, Công an TP.HCM là thành phần tham gia tích cực nhất. Tướng Các hé lộ, trong giai đoạn vào Nam đánh án, ông đã liên hệ, gặp trực tiếp Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM đề nghị cử đơn vị phối hợp.

Giải thích về việc đề xuất dùng đặc nhiệm đường phố đánh án ma tuý, theo Thiếu tướng Các: “Tội phạm ma túy rất tinh quái, mạo hiểm, lỳ lợm, sẵn sàng chống trả lực lượng Công an bằng vũ khí nóng khi bị bắt giữ. Chính vì vậy, các thành viên nòng cốt trong chuyên án phải là lực lượng đặc nhiệm, ví dụ như Công an TP HCM tôi chọn đội Hình sự đặc nhiệm của phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng chọn đội đặc nhiệm, vì các lực lượng này có nhiều kinh nghiệm, quen việc, trình độ nghiệp vụ nhạy bén để ứng phó với mọi tình hình”.

“Nhiều khi gian nan, tưởng chừng như không thể phá án được. Cụ thể là các trùm ma tuý là người nước ngoài, trú ẩn ở nhiều quốc gia, dùng phương tiện kỹ thuật hiện đại mà phương tiện kỹ thuật của Công an Việt Nam chưa theo kịp được. Địa bàn điều tra, giám sát khá rộng, nhiều khu vực địa hình hiểm trở, rừng núi, thậm chí có những vị trí cách xa 700 km”.

Tuy nhiên, theo vị tướng Công an, điều đáng quý là tinh thần, sự thông minh, trách nhiệm của các đơn vị tham gia chuyên án đã giúp họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,

Nhiều trinh sát tưởng chừng bị các trùm ma tuý và tay chân phát hiện, ngỡ là chúng tìm đường tháo chạy. Cụ thể, đêm trước phá án, các trùm ma tuý dùng xe tải chở ma tuý từ cửa khẩu Bờ Y (Kom Tum) về TP.HCM. Nhưng dọc đường chúng lại đánh xe tháo chạy về Bình Phước thuê khách sạn để…nằm im. Ban chuyên án ngỡ rằng đã bị…động. Tuy nhiên nhiều cánh quân vẫn đeo bám quyết liệt, kiên trì chờ đợi. Ngay hôm sau, chúng đánh xe tải chở ma tuý về kho hàng tại Q.Bình Tân để cất giấu; lúc này thời cơ chín mùi phá án đã đến.

Tướng Các chia sẻ: “Lực lượng đặc nhiệm Công an TP Hà Nội – nơi tôi công tác ngày xưa và lực lượng đặc nhiệm Công an TP.HCM – nơi tôi đang phối hợp là những đơn vị đã có thương hiệu từ lâu rồi… Tôi thấy tinh thần, trí tuệ của cán bộ chiến sĩ trẻ, cũng giống như thế hệ chúng tôi, đặc biệt là các bạn có niềm tin, say mê, quyết tâm. Trong chuyên án này có bạn trinh sát bị ốm, chúng tôi cho nghỉ nhưng vẫn quyết tâm bám mục tiêu, xin tiếp tục ở lại phá án”.

Nói về tâm tư của người đánh án ma tuý, Tướng Các giãi bày: “Cơ bản tội phạm ma tuý đều bị tử hình, vì tội phạm ma túy là tội phạm của mọi loại tội phạm. Mục tiêu và cũng là động lực của anh em chúng tôi khi đánh án là tiêu diệt một người để cứu nhiều người.

Anh em có trao đổi với tôi là làm vụ nào cũng tử hình thế này thì vấn đề tâm linh, tâm đức thế nào. Tôi cũng nằm chung trong tâm lý đó, nhưng nghĩ kỹ thì thấy rằng, tiêu diệt được 1 đối tượng, chúng ta cứu được cả trăm, nghìn người…Đây cũng chính là nguồn động viên tinh thần to lớn nhất mà đến nay mà anh em chúng tôi vẫn một lòng tâm nguyện”.

Theo VietNamNet

Nguồn bài viết: http://antt.vn/tuong-cong-an-noi-ly-do-dung-dac-nhiem-duong-pho-pha-an-ma-tuy-khung-269466.htm