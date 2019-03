Từ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên lần 2: Lan tỏa hình ảnh Việt Nam đổi mới, yêu hòa bình

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên lần 2 được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, trong hai ngày 27-28/2/2019. Đối với Việt Nam, đây là sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu trong năm 2019, thể hiện sinh động chủ trương Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế…

Sự kiện góp phần quảng bá tới bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, điểm đến thuận lợi cho thu hút đầu tư, thương mại, du lịch và trao đổi văn hóa.

Cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, chiều 28/2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, là nước chủ nhà Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên lần 2, Việt Nam đã nỗ lực, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Hội nghị, thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Vị thế, vai trò và công tác chuẩn bị và tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam được lãnh đạo hai nước Mỹ, Triều Tiên và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Trên chuyên cơ trở về Mỹ sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa gửi lời cảm ơn Việt Nam đã tổ chức tốt đẹp cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai này.

Chỉ có chưa tới 10 ngày, thời gian chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên tại Hà Nội chỉ bằng gần 1/10 thời gian chuẩn bị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2017. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, chỉ trong thời gian ngắn, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất về tất cả các mặt.

Về an ninh, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị ở Trung ương và địa phương phối hợp với Bộ Quốc phòng và an ninh Mỹ, Triều Tiên để đảm bảo an toàn trên các tuyến đường đi qua và các điểm lưu trú. Các đoàn tiền trạm an ninh của Mỹ, Triều Tiên đều đánh giá tốt và cảm ơn Việt Nam đảm bảo an ninh, an toàn ở mức cao nhất.

Bộ Y tế có phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, kiểm dịch, chỉ định một số bệnh viện trực cấp cứu 24/24 giờ, ngoài ra còn có các cơ sở y tế tại các địa điểm thuộc trung tâm hội nghị quốc tế.

Trung tâm báo chí có khu làm việc riêng để các cơ quan báo chí, hãng truyền thông sử dụng. Khu nhà ăn cho phóng viên cùng các quầy giải khát tại nhiều vị trí của Trung tâm báo chí sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ăn, uống của phóng viên. Các phòng chức năng được thiết lập để đảm bảo tuyệt đối công tác hậu cần, an ninh, y tế… Trung tâm báo chí có không gian triển lãm để quảng bá văn hóa và giới thiệu một số doanh nghiệp Việt Nam, cung cấp miễn phí clip phóng sự, tư liệu, hình ảnh, thông tin về Việt Nam…

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên lần 2 là sự kiện quan trọng của thế giới, thu hút sự tham gia của hơn 2.600 phóng viên quốc tế từ 218 hãng thông tấn, báo chí, truyền thông quốc tế, từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đến Hà Nội đưa tin, hình ảnh về sự kiện. Các phóng viên quốc tế đều đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của Việt Nam.

Phóng viên Maria Radlova của Hãng Truyền hình Nga kênh REN bày tỏ ấn tượng về công tác chuẩn bị của Việt Nam. “Tôi thấy việc lựa chọn này là đúng đắn vì trật tự an ninh tốt, đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện quốc tế. Đây là nơi hoàn toàn thích hợp để tổ chức những cuộc gặp cấp cao. Với khối lượng công việc khổng lồ, nhưng sự chuẩn bị của Việt Nam vượt quá sự mong đợi của chúng tôi. Mọi việc đều được tổ chức chu đáo, đường phố vẫn thông thoáng, giao thông không bị đình trệ, mọi người tuân thủ luật lệ, Trung tâm báo chí được trang bị hiện đại, thuận lợi cho việc tác nghiệp. Với tôi, sự chuẩn bị này rất tốt. Chúng tôi rất hài lòng”, phóng viên Maria Radlova chia sẻ.

Nhận xét về công tác tổ chức của Việt Nam, phóng viên Marimi Kishimoto của tờ Nikkei (Nhật Bản) nói: “Tôi thấy công tác chuẩn bị hội nghị của nước chủ nhà Việt Nam rất tuyệt vời. Tôi được biết là có những chuyến xe buýt miễn phí tour du lịch Hà Nội, chắc chắn tôi sẽ thử”.

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Nhân dịp này, Hà Nội đã tận dụng được cơ hội quảng bá hình ảnh một thành phố yêu chuộng hòa bình, thân thiện, có nền văn hiến lâu đời, nhiều tiềm năng để hợp tác phát triển. Hà Nội đã tổ chức nhiều sự kiện lớn như biểu diễn nghệ thuật với những nghệ sĩ nổi tiếng. Thông tin về Hà Nội và Việt Nam được cung cấp tại Trung tâm báo chí quốc tế. Hà Nội có món quà tặng các phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên lần 2 là mô hình trống đồng thu nhỏ làm bằng gốm Chu Đậu có lô gô của Giải đua xe Công thức 1 (F1) sẽ được tổ chức tại Hà Nội năm 2020.

Nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên lần 2, các tuyến đường của Thủ đô Hà Nội đã được trang trí các giỏ hoa, cây xanh, cụm pano, mô hình tại khu vực sân bay, dải phân cách tuyến phố chính, bùng binh, góc ngã tư, trục đường chính… Cùng với đó, thành phố thực hiện tuyên truyền trên màn hình LED, bảng quảng cáo tấm lớn tại các tuyến đường…

Nhằm đảm bảo an ninh phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ – Triều Tiên lần 2, các phương án bảo vệ Hội nghị được triển khai ở cấp độ cao nhất. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Trật tự cùng với Công an các quận, phường được huy động tối đa tham gia công tác đảm bảo an ninh. Các nút giao trọng điểm luôn duy trì các tổ công tác đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn ùn ứ từ xa…

Báo Today của Singapore bày tỏ sự ấn tượng với hình ảnh đường phố và con người Việt Nam trong giờ phút chứng kiến một sự kiện lịch sử mà cả thế giới mong đợi. Bên cạnh việc an ninh được thắt chặt, đặc biệt là ở những khách sạn mà hai đoàn Mỹ và Triều Tiên lưu lại trong thời gian hội nghị, Hà Nội cũng đón chào bạn bè quốc tế bằng những khẩu hiệu, áp phích và cờ hoa được trang hoàng rực rỡ, cùng với các hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nếp sống văn minh, thể hiện sự thân thiện và mến khách vốn là thế mạnh của người dân thủ đô, thành phố đang bước vào kỷ niệm 20 năm được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Thành phố vì Hòa bình.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 diễn ra tại Hà Nội khẳng định việc thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, đó là đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Qua Hội nghị quan trọng này, nhân dân thế giới thấy rõ và hiểu biết nhiều hơn về một Việt Nam yêu hòa bình, một Việt Nam đổi mới. Đó là một Việt Nam vượt lên mọi khó khăn xây dựng nền kinh tế phát triển và biết phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp trong xây dựng cuộc sống mới. Đặc biệt, Việt Nam muốn thực sự là bạn với mọi quốc gia trên thế giới và luôn cố gắng để đóng góp cho nền hòa bình và phát triển của toàn nhân loại.

Theo baotintuc.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/tu-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-tien-lan-2-lan-toa-hinh-anh-viet-nam-doi-moi-yeu-hoa-binh-a423963.html