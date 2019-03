Truy tố nguyên Tổng Giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh vì nhận chi lãi ngoài từ OceanBank

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, Tổng Giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Theo TTXVN đưa tin, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và phân công VKSND thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).

Ba bị can trong vụ án này gồm: Đỗ Văn Khạnh (sinh năm 1961, nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí – PVD), Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1971, nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (sinh năm 1973, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP) bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của PVN về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của OceanBank, PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank – Chi nhánh Thăng Long.

Thực hiện chỉ đạo, bị can Đỗ Văn Khạnh đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài Chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại Oceanbank; Nguyễn Tuấn Hùng là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt.

Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng (chi chăm sóc khách hàng), Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank) đã trực tiếp và nhờ Nguyễn Trà My (nguyên Phó Giám đốc OceanBank Chi nhánh Thăng Long) cùng một số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng, với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.

Mặc dù Nguyễn Tuấn Hùng chỉ khai đã nhận và chi số tiền 39,2 tỷ đồng, nhưng căn cứ chứng cứ đã thu nhập được, VKS cho rằng có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51,8 tỷ đồng. Do đó Nguyễn Tuấn Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền này.

Đối với hai bị can còn lại, cáo trạng xác định, Đỗ Văn Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng, Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền 200 triệu đồng.

VKSND tối cao kết luận: Hành vi của ba bị can này đủ căn cứ kết luận phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280 – Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, căn cứ vào Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo, thì hành vi của ba bị can trong vụ án này bị khởi tố, truy tố theo quy định tại Điều 355 – Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017.

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Tuấn Hùng thành khẩn khai báo nhưng chưa khai nhận hết và chưa nộp số tiền đã chiếm đoạt. Bị can Đỗ Văn Khạnh và Vũ Thị Ngọc Lan đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, chủ động nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Tuấn Hùng còn khai đưa tiền lãi ngoài cho nhiều đối tượng khác, nhưng cơ quan điều tra chưa đủ chứng cứ để giải quyết trong vụ án này. Ngày 12/01/2019, Cơ quan điều tra có Quyết định số 01/C03-P15 về việc tách hành vi và tài liệu liên quan đến lời khai của Nguyễn Tuấn Hùng trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. VKS nhận định, việc Cơ quan điều tra tách hành vi theo Quyết định trên là có cơ sở.

Các đối tượng Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Trà My (là người đưa tiền chăm sóc khách hàng) đã bị xử lý trong giai đoạn 1 vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại OceanBank nên không xử lý trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

