Truy tố nguyên Phó chánh văn phòng Thanh tra liên quan vụ lộ nguồn đề thi công chức

Bị can Lê Thanh Tuấn, nguyên Phó Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh Cà Mau bị khởi tố về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác, theo quy định tại Điều 286 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

VKSND TP Cà Mau (Cà Mau) vừa ban hành thông báo truy tố nguyên nhân viên thanh tra huyện Đầm Dơi và nguyên Phó chánh văn phòng Thanh tra tỉnh này do có liên quan đến vụ để lộ đề thi công chức.

Theo đó, VKSND TP Cà Mau truy tố ông Lê Thanh Tuấn, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Cà Mau về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác, theo quy định tại Điều 286 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Đơn vị này cũng truy tố ông Tiêu Trường Sơn, nguyên nhân viên Thanh tra huyện Đầm Dơi (Cà Mau) về tội Mua bán tài liệu bí mật công tác, theo quy định tại Điều 286 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ vụ việc thể hiện, chiều 27/5/2017, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 tỉnh Cà Mau quyết định tạm ngừng thi tuyển công chức nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra (trong đó có 85 thí sinh dự thi vào 6 vị trí chức danh ngành thanh tra).

Nguyên nhân do trước giờ thi phát hiện có người bên ngoài rao bán các tài liệu liên quan ngân hàng câu hỏi nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra.

Nguồn tài liệu này do Thanh tra tỉnh phụ trách soạn thảo và được xem là bí mật.

Trước đó, ông Lê Tân Thuận, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau đến Công an tỉnh Cà Mau tố cáo Sơn đã có hành vi “vòi tiền” ông Thuận.

Cùng thời điểm này, Công an tỉnh Cà Mau phát hiện ông Sơn rao bán bộ câu hỏi nguồn đề thi chuyên ngành thanh tra cho một số thí sinh dự thi công chức ngành Thanh tra tỉnh Cà Mau năm 2017 nên mời người này về cơ quan làm việc.

Khai nhận tại cơ quan công an, ông Sơn cho biết những tài liệu rao bán là do ông Lê Tân Thuận cung cấp. Sau đó, cơ quan công an khởi tố vụ án Cưỡng đoạt tài sản để điều tra.

Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, liên quan vụ việc có đến 8 cán bộ bị kỷ luật gồm: Lê Tân Thuận; ông Lê Thanh Tuấn; ông Nguyễn Trường An, Phó trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, đều bị kỷ luật khiển trách.

Ông Phan Văn Nam, Phó chánh Văn phòng UBND huyện Ngọc Hiển bị kiểm điểm trước tập thể; ông Tiêu Trường Sơn bị hủy kết quả thi và kỷ luật cảnh cáo đảng.

Ông Đỗ Thiết Giáp, nhân viên hợp đồng của Thanh tra tỉnh; ông Trần Quốc Nên, cán bộ thuộc Văn phòng HĐND – UBND huyện Ngọc Hiển và ông Nguyễn Quốc Khái, nhân viên hợp đồng của Thanh tra huyện Năm Căn, đều bị hủy kết quả thi tuyển, chấm dứt hợp đồng lao động trong tháng 11/2017.

