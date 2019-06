Truy tố nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Viện KSNDTC đã hoàn tất cáo trạng truy tố với nguyên TGĐ, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Lê Quang Thung về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, các bị can bị truy tố trong vụ án gồm: bị can Lê Quang Thung (SN 1946, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam); Nguyễn Thành Châu (SN 1948, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai), Nguyễn Hồng Phú (SN 1954, nguyên Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam), Nguyễn Văn Minh (SN 1955, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai) và Hoàng Văn Sơn (SN 1966, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng). Trong đó, các bị can này cùng bị VKSNDTC truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng số 45/CT-VKSNDTC-V3, trong giai đoạn từ năm 2007 – 2008, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không có chủ trương thành lập, góp vốn vào Công ty CP chế biến và xuất khẩu Thủy sản Đồng Tháp (Công ty Thủy sản Đồng Tháp), tuy nhiên Lê Quang Thung đã đứng ra tổ chức thành lập Công ty Thủy sản Đồng Tháp, không phải là ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Sau đó, lợi dụng chức vụ là Tổng Giám đốc, Lê Quang Thung đã chỉ đạo các lãnh đạo của nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn, trong đó có: Nguyễn Thành Châu, khi đó là Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai và Nguyễn Hồng Phú khi đó là Giám đốc Công ty Cao su Phú Riềng sử dụng quỹ phúc lợi của công ty góp vốn vào Công ty Thủy sản Đồng Tháp trái quy định.

Tiếp đó, Nguyễn Thành Châu đã quyết định và chỉ đạo Nguyễn Văn Minh, khi đó là Kế toán trưởng Công ty Cao su Đồng Nai để thực hiện việc góp vốn vào Công ty ty Thủy sản Đồng Tháp với số tiền 22,4 tỷ đồng bằng nguồn quỹ phúc lợi; Nguyễn Hồng Phú đã quyết định và chỉ đạo Hoàng Văn Sơn, Kế toán trưởng Công ty cao su Phú Riềng thực hiện việc góp vốn vào Công ty Thủy sản Đồng Tháp với số tiền 20,8 tỷ đồng bằng nguồn quỹ phúc lợi.

Với việc làm nêu trên, cơ quan chức năng kết luận, hành vi của Lê Quang Thung đã vi phạm vào điểm d, Mục 2, Điều 13 – Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Ngoài ra, hành vi của Lê Quang Thung, Nguyễn Thành Châu, Nguyễn Hồng Phú, Nguyễn Văn Minh và Hoàng Văn Sơn đã vi phạm vào khoản 4, Điều 8 – Quy chế Quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác (ban hành kèm theo Nghị định số 199 ngày 3/12/2004 của Chính phủ) và vi phạm Điều 3 – Quy định về việc phân cấp quyết định đầu tư các dự án đầu tư, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác… ban hành kèm theo Quyết định số 222 ngày 23/2/2007 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cao su Việt Nam.

Hành vi này của các bị can đã dẫn đến hậu quả Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Phú Riềng không thu hồi được số tiền góp vốn, gây thiệt hại cho Nhà nước 43,2 tỷ đồng.

Đánh giá về vai trò của từng bị can trong vụ án, cơ quan công tố xác định, Lê Quang Thung, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đóng vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo việc góp vốn trái quy định.

Với Nguyễn Thành Châu và Nguyễn Hồng Phú quyết định sử dụng quỹ phúc lợi thực hiện việc góp vốn trái quy định theo chỉ đạo của Lê Quang Thung, nên có vai trò là người thực hiện tích cực.

Còn với hai bị can Nguyễn Văn Minh và Hoàng Văn Sơn trực tiếp thực hiện việc chuyển tiền từ nguồn quỹ phúc lợi để góp vốn theo chỉ đạo của Châu và Phú nên có vai trò giúp sức cho Châu, Phú trong vụ án này.

Theo congly.vn

Nguồn bài viết: https://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/truy-to-nguyen-chu-tich-hdtv-tap-doan-cong-nghiep-cao-su-viet-nam-302440.html