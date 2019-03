Truy tố bác sĩ giúp giang hồ làm giả bệnh án tâm thần

Viện KSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Thân Thái Phong, nguyên Phó trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi thuộc bệnh viện Tâm thần Trung ương I vì đã có hành vi giúp gã giang hồ làm giả bệnh án tâm thần.

Theo cáo trạng, bị can Thân Thái Phong, nguyên Phó trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi thuộc bệnh viện Tâm thần Trung ương I bị truy tố về tội Nhận hối lộ; bị can Nguyễn Tuấn Sơn, Kỹ thuật viên trưởng thuộc khoa Dinh dưỡng của bệnh viện này bị truy tố về tội Môi giới hối lộ.

Còn bị can Lê Thanh Tùng, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội bị truy tố về tội Đưa hối lộ. Trước đó, Tùng vốn là một tay giang hồ, thường gây gổ đánh nhau.

Vụ án này bắt nguồn từ một vụ án khác mà Tùng đã tham gia. Sau đó, cơ quan điều tra phát hiện Thân Thái Phong có hành vi giúp Tùng làm giả bệnh án tâm thần nên đã vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, đêm 27/10/2017, nhóm của Lê Thanh Tùng đến một quán bar trên phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội thì gặp nhóm của Đỗ Hoàng Hiệp. Do trước đó giữa Tùng và Hiệp có mâu thuẫn nên 2 bên xảy ra xích mích, xô xát.

Tại đây, nhóm của Tùng đã dùng dao, hung khí gây thương tích cho 3 người thuộc nhóm của Hiệp.

Trong khi đồng bọn của Tùng lần lượt sa lưới về tội Cố ý gây thương tích thì Tùng đã tìm cách bỏ trốn.

Để đối phó với lực lượng chức năng, Tùng liên hệ với Nguyễn Tuấn Sơn để nhờ móc nối với bác sĩ của bệnh viện Tâm thần Trung ương I, làm cho Tùng bệnh án tâm thần giả nhằm thoát tội.

Sau đó, Sơn đã nhận lời giúp và đến gặp bác sĩ Thân Thái Phong, khi đó là Phó trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi thuộc bệnh viện Tâm thần Trung ương I để đặt vấn đề làm giả bệnh án tâm thần cho Tùng.

Quá trình trao đổi, Sơn và Phong thống nhất mức giá làm giả một bộ hồ sơ là 85 triệu đồng.

Ở một diễn biến khác, ngày 19/1/2018, đối tượng Lê Thanh Tùng bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt theo quyết định truy nã. Tuy nhiên, Tùng đã không khai nhận hành vi phạm tội của mình và nói rằng bản thân hắn đang mắc bệnh tâm thần nên không hợp tác trong quá trình điều tra. Gia đình Tùng cũng giao nộp bộ hồ sơ bệnh án điều trị nội trú bệnh tâm thần của Tùng do bệnh viện Tâm thần Trung ương I cấp.

Nhận thấy, sự việc có dấu hiệu bất thường, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra để làm rõ về bệnh án tâm thần của Tùng. Với vụ án làm giả bệnh án tâm thần đã được Công an quận Hoàn Kiếm tách riêng, chuyển lên cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/truy-to-bac-si-giup-giang-ho-lam-gia-benh-an-tam-than-a424270.html