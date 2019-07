Triển khai thẻ BHYT điện tử – bước tiến mới trong hiện đại hoá hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Thực hiện các quy định của pháp luật, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử. Từng bước hiện đại hóa trong quản lý thẻ BHYT có gắn chíp là giải pháp công nghệ nhằm làm chủ, bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp an toàn và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý, khám chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt, sử dụng thẻ BHYT điện tử, người dân sẽ không phải mang giấy tờ tùy thân khi đi khám chữa bệnh và giảm thiểu sự chờ đợi, phiền hà khi xác nhận BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Hoàn thiện văn bản pháp luật … cấp thẻ BHYT điện tử toàn dân

Thực hiện nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam đã khẩn trương triển khai nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, xây dựng đề cương chi tiết và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định để tổ chức các cuộc họp, hội thảo với các Bộ, ngành; cơ sở KCB; ngân hàng…. Đồng thời, gửi văn bản xin ý kiến tham gia, góp ý của các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở kết quả tổng hợp sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia góp ý cho thấy đại đa số ý kiến đều cơ bản nhất trí việc ban hành Quyết định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử.

Ngày 19/11/2018, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4795/BHXHST về việc dự thảo Quyết định cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử kèm theo Tờ trình, dự thảo Quyết định gửi Văn phòng Chính phủ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 4173/VPCPKSTT ngày 08/5/2018 của Văn phòng Chính phủ. Đến ngày 15/01/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì làm việc với các Bộ, ngành có liên quan (gồm: Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, BHXH Việt Nam) đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thẻ BHYT điện tử. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH hoàn thiện trước khi trình ký, ban hành Quyết định về việc thực hiện thẻ BHYT điện tử.

Theo lộ trình đã được đặt ra tại các văn bản pháp luật về BHYT hiện hành, từ ngày 01/01/2020, cơ quan BHXH sẽ thực hiện việc cấp thẻ BHYT điện tử cho người tham gia. Như vậy, việc nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thẻ BHYT điện tử là một trong những nội dung của hiện đại hoá hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia BHYT, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hiện tại, các điều kiện về cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đã cơ bản hoàn thiện, BHXH Việt Nam đã có cơ sở dữ liệu tập trung về đối tượng tham gia và hoạt động nghiệp vụ của Ngành trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT như: cấp số định danh cá nhân (mã số BHXH) cho người tham gia. Mặt khác, người tham gia và các cơ sở KCB cũng đã quen với việc tra cứu thông tin về thẻ BHYT trên Cổng dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT. Như vậy, việc triển khai thẻ BHYT điện tử trong thời gian tới là rất thuận lợi. Trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt và ban hành Quyết định về việc thực hiện thẻ BHYT điện tử, BHXH Việt Nam chủ động nghiên cứu, khảo sát, thí điểm, đánh giá ưu, nhược điểm các mô hình cấp, quản lý và sử dụng thẻ điện tử trong và ngoài nước để có cơ sở xây dựng dự thảo văn bản về mẫu và quy trình hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện cấp chuyển đổi từ thẻ BHYT chất liệu giấy sang thẻ BHYT điện tử trong thời gian tới.

Gia tăng lợi ích áp dụng thẻ điện tử trong khám chữa bệnh BHYT

Khi chuyển đổi sang thẻ BHYT điện tử trong tương lai sẽ mang lại lợi ích lớn cho tất cả các bên liên quan như người tham gia BHYT, cơ sở KCB và cơ quan BHXH.

Đối với người tham gia BHYT, những người đã có thẻ giấy sẽ được cơ quan BHXH chủ động chuyển đổi sang thẻ điện tử và không yêu cầu phải lập bổ sung hồ sơ. Quan trọng nhất là người tham gia khi đi KCB không cần mang giấy tờ tùy thân mà có thể thực hiện xác thực nhân thân bằng thông tin sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt…, giúp thuận tiện và giảm phiền hà. Toàn bộ lịch sử KCB của người tham gia cũng được lưu trữ trên thẻ sẽ tạo thuận lợi hơn cho quá trình theo dõi và điều trị bệnh tật.

Đối với cơ sở KCB, việc chuyển đổi sang sử dụng thẻ điện tử để xác thực người sử dụng thẻ tại khâu tiếp đón bệnh nhân, giúp tiết kiệm được chi phí và giảm thời gian kiểm tra thủ tục, đảm bảo nhanh gọn, chính xác do thông tin lưu giữ trong thẻ điện tử (trong chíp) được dùng để nhận dạng, xác thực nhân thân bệnh nhân, thay vì phải kiểm tra giấy tờ tùy thân có ảnh. Thẻ điện tử cũng giúp cơ sở y tế kiểm tra thông tin các lần KCB BHYT gần nhất để tránh việc sử dụng các dịch vụ cận lâm sàng với tần suất có thể gây ra những tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh hay việc cấp các loại thuốc điều trị phù hợp, tránh tình trạng kháng thuốc do sử dụng không hợp lý.

Đối với cơ quan BHXH, việc cấp thẻ BHYT điện tử giúp giải quyết tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT do người đi KCB phải thực hiện việc xác thực nhân thân của chủ thẻ thông qua thông tin sinh trắc học sẽ ngăn chặn tình trạng mượn thẻ BHYT. Đồng thời, rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm thời gian thực hiện công tác giám định và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo phương thức thủ công. Bên cạnh đó, thông tin về BHXH, BH thất nghiệp dự kiến sẽ được tích hợp vào thẻ BHYT điện tử để tiến tới dùng chung thay thế cho sổ BHXH giấy hiện hành. Ngoài ra, việc cấp thẻ BHYT điện tử cũng góp phần cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục như in gia hạn sử dụng thẻ BHYT hàng năm; đổi thẻ do sai, lệch thông tin, thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, điều chỉnh quyền lợi, đối tượng; thu hồi thẻ còn giá trị sử dụng đối với người lao động báo giảm…

PV