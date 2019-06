Top các công viên Hello Kitty nổi tiếng Châu Á

Được ra đời từ năm 1974 bởi tập đoàn Sanrio Nhật Bản, nhân vật Hello Kitty đã sớm trở nên nổi tiếng – vượt ra ngoài đất nước Nhật Bản, chinh phục hàng triệu trái tim người hâm mộ ở mọi lứa tuổi trên toàn thế giới. Các công viên giải trí theo chủ đề của Sanrio với hình tượng Hello Kitty và nhiều nhân vật dễ thương khác đã mang đến cho các em nhỏ cả nam và nữ những trải nghiệm khó quên, thúc đẩy trí tưởng tượng không giới hạn của tuổi thơ.

Hãy cùng “điểm mặt” Top các công viên Hello Kitty nổi tiếng tại châu Á.

1. Công viên giải trí Sanrio Puroland – Tokyo, Nhật Bản

Khai trương năm 1990, Công viên giải trí Sanrio Puroland nằm ở Tokyo, Nhật Bản là một xứ sở thần tiên trong nhà dành cho tất cả fan hâm mộ Hello Kitty. Tại đây có tổ chức nhiều vở nhạc kịch, chương trình biểu diễn, các nhà hàng, khu cảnh quan và trò chơi trải nghiệm, khám phá theo chủ đề sử dụng các nhân vật nổi tiếng của Sanrio như: Hello Kitty, My Melody, Kuromi, Little Twin Stars, Pompompurin…

2. Công viên giải trí Harmonyland – thành phố Hiji, tỉnh Oita, Nhật Bản.

Năm 1991, Công viên giải trí Harmonyland được khai trương ở thành phố Hiji, tỉnh Oita, Nhật Bản. Đây là công viên chủ đề Hello Kitty quy mô lớn (23.5 ha). Với nhân vật Hello Kitty xuất hiện ở khắp nơi cùng với các trò chơi đa dạng phù hợp với nhiều lứa tuổi, chương trình biểu diễn kịch nghệ hấp dẫn, công viên thu hút tất cả những ai hâm mộ Hello Kitty và mang trong mình tâm hồn tươi trẻ.

3. Công viên giải trí Hello Kitty Hàng Châu, Trung Quốc

Mới ra đời năm 2015, Công viên giải trí Hello Kitty Hàng Châu (Trung Quốc) ngay lập tức trở nên nổi tiếng. Các hạng mục giải trí ở đây vô cùng hấp dẫn với nhiều trò chơi thu hút các bạn nhỏ. Đến đây, trẻ em và du khách sẽ tha hồ khám phá Khu rừng linh hồn Monkichi, Ngôi làng My Melody, Vùng đất tình bạn, Cảng hạnh phúc Kerroppi, Ngôi nhà của Hello Kitty, Vương quốc khói Badtz Maru kỳ thú hay tham gia chơi trò trượt nước trên dòng sông nhân tạo ở Công viên Hello Kitty.

4. Công viên Hello Kitty Island, Hàn Quốc

Ra đời năm 2013, Công viên Hello Kitty Island, Hàn Quốc thực chất là một bảo tàng dành cho các tín đồ của nhân vật Hello Kitty đáng yêu. Ngay khi bước chân vào đây, trẻ em sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới ngọt ngào nào đó với không gian ngập tràn màu hồng phấn nhẹ nhàng.

Hello Kitty Island gồm 3 tầng. Tầng 1 là khu trưng bày nghệ thuật, lịch sử về Kitty, tầng 2 có tiệm cà phê Hello Kitty Cafe, phòng ngủ Kitty và những khu triển lãm đặc biệt khác, tầng 3 là nhà hát 3D cùng với khu triển lãm ngoài trời. Ngoài ra, ở đây còn có “Căn phòng ngắm sao” với đầy những chòm sao Hello Kitty nhấp nháy trên trần nhà vô cùng thú vị.

5. Thị trấn Sanrio Hello Kitty – Malaysia

Đúng như tên gọi, nơi đây được thiết kế với tông màu hồng tươi sáng, vô số những nhân vật Hello Kitty xuất hiện khắp mọi nơi. Du khách có thể tha hồ tạo dáng bên nhân vật Hello Kitty yêu thích, chiêm ngưỡng những mô hình mô phỏng “cuộc sống” đầy màu hồng của Kitty, từ phòng ngủ, phòng khách .. cho đến những vật dụng như quần áo, túi xách mang “phong cách” của nhân vật này.

Một điều hấp dẫn nữa là du khách có thể tham gia những trò chơi tương tác với nhân vật chủ đề là Hello Kitty tại Black Wonder, hoặc tự tay làm đồ trang sức, tạo hình cho nhân vật , thưởng thức trà, bánh ngọt “Hello Kitty”, chơi giải đố để cứu Kitty và người bạn trai Daniel đang bị giam giữ trong khu rừng bí ấn.

6. Sanrio Hello Kitty World Hanoi – Việt Nam

Tại Việt Nam, vào ngày 19/5/2019, tập đoàn BRG vừa công bố triển khai dự án tổ hợp vui chơi giải trí đầu tiên mang thương hiệu của Sanrio tại Đông Nam Á với tên gọi Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2021, trở thành điểm thu hút du khách trong và ngoài nước hàng đầu của thủ đô.

Với diện tích gần 30.000m2, khu tổ hợp vui chơi giải trí Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG sở hữu nhiều hạng mục vui chơi rất đa dạng từ các trò chơi giải trí, điểm thăm quan, nhà hát tới chương trình diễu hành, học viên đầu bếp. Các trò chơi giải trí tại đây được thiết kế riêng biệt dành riêng cho cả bé trai và bé gái theo từng lứa tuổi; đồng thời cũng là nơi lý tưởng cho các gia đình dành thời gian vui chơi.

Không chỉ đơn thuần mang đến sự giải trí, các trò chơi được thiết kế nhằm tạo ra những trải nghiệm kích thích trí thông minh, sáng tạo, ước mơ của trẻ nhỏ như: đi du thuyền trên Dòng sông tình bạn, bay trên khinh khí cầu Hello Kitty airship (trò chơi khinh khí cầu Hello Kitty đầu tiên trên thế giới), đi Tàu lượn siêu tốc xoay quanh Cây mơ ước, chơi xe đụng ở Thành phố ánh sáng Neontopia, hoặc thăm Khu rừng Monkichi kỳ thú… Đặc biệt, nhiều trò chơi được tập đoàn BRG đặt hàng thiết kế riêng chỉ có tại công viên tại Việt Nam, chưa từng xuất hiện tại bất kỳ công viên nào trong hệ thống công viên chủ đề Sanrio trên toàn thế giới.

Bên cạnh nhân vật Hello Kitty, hàng loạt các nhân vật khác được yêu thích như My Melody, Pompompurin, Cinnamoroll, Bad Badtz-Maru, Kerokerokeroppi, Gudetama… dự kiến cũng sẽ xuất hiện tại Tổ hợp vui chơi giải trí này.

PV