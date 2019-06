Tòa trả hồ sơ vụ Nguyễn Hữu Linh bị truy tố tội dâm ô

HĐXX cho rằng một số vấn đề chưa được làm rõ, chưa khách quan nên đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Hữu Linh (nguyên Viện phó Viện KSND TP Đà Nẵng).

Trong phiên tòa sáng ngày 25/6, TAND quận 4, TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng bị truy tố tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi để điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số vấn đề.

Được biết, trước đó những nội dung này Tòa án đã trả lại để làm sáng tỏ nhưng VKS đã hoàn hồ sơ và giữ nguyên cáo trạng đã ban hành.

Theo cáo trạng thì Nguyễn Hữu Linh thừa nhận có 3 lần ôm hôn bé gái, song ông này không nhận tội vì cho rằng hành vi này chưa cấu thành tội Dâm ô người dưới 16 tuổi theo quy định của pháp luật.

HĐXX yêu cầu phải làm rõ hành vi khách quan của tội phạm mà Nguyễn Hữu Linh đã thực hiện. Cụ thể, cần làm rõ kết luận lúc 21 giờ 10 phút 11 giây, bàn tay trái của đối tượng 2 (ông Linh) có chạm vào cơ thể phía trước thân người của đối tượng 1 (bé gái) hay không.

Theo công văn giải thích giám định thì rất có thể tay trái của đối tượng 2 (ông Linh) đã chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của đối tượng 1 (bé gái), là chủ quan và chưa rõ ràng.

Trong phiên tòa sáng nay, HĐXX quyết định xử kín nên thành phần tham dự phiên tòa chỉ có HĐXX, thư ký, kiểm sát viên, bị cáo Nguyễn Hữu Linh, luật sư của ông Linh.

Theo cáo trạng của VKSND quận 4, khoảng 21 giờ ngày 1/4, cháu C. (8 tuổi) xuống siêu thị của chung cư mua đồ cho mẹ. Sau đó, cháu C. đi thang máy lên nhà và nhờ bảo vệ chung cư quẹt thẻ thang máy giùm.

Lúc này, trong thang máy cũng có người đàn ông (sau xác minh là ông Nguyễn Hữu Linh) đi lên chung. Khi thang máy di chuyển thì cháu C. bị ông Linh ôm.. .Cháu C. sau đó về nhà kể cho mẹ cha nghe. Sau khi nghe con kể lại sự việc, cha cháu C. xuống báo ban quản lý, cùng trích xuất camera thì mời ông Linh xuống làm việc.

Ông Linh thừa nhận mình là người đàn ông trong clip và khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, CMND số 2003347 cấp vào tháng 10-2007 tại Quảng Nam. Qua làm việc, mẹ cháu C. đồng ý bỏ qua vụ việc và ông Linh về Đà Nẵng vào chiều hôm sau.

