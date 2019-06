Tín dụng đen: Hơn 2.000 vụ, chỉ đưa ra xử được 34 vụ

Viện trưởng VKS Tối cao “chia lửa” trả lời thay cho bộ Công an về một vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

Tình trạng các băng nhóm tín dụng đen “hoành hành”, tội phạm xâm hại trẻ em ngày xuất hiện càng nhiều khiến xã hội bất an, người dân lo lắng… là những vấn đề được các ĐBQH nêu ra tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm diễn ra sáng nay 4-6.

ĐB Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) dẫn số liệu trong số hơn 2.000 vụ việc về tín dụng đen từ năm 2018 đến nay chỉ có 34 vụ đưa ra xử lý hình sự, chiếm 2% số vụ được phát hiện. “Vậy đâu là giải pháp để chấn chỉnh loại tội phạm này trong thời gian tới?”- ĐB này chất vấn.

Bộ trưởng Tô Lâm cho hay bản chất của tín dụng đen là quan hệ về dân sự, kinh tế nhưng có giới hạn, vượt quá giới hạn là hình sự. “Thời gian tới, chúng tôi tập trung tiếp tục duy trì tấn công trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen”- ông nhấn mạnh.

Ông cho biết, Bộ Công an cũng đã tham mưu với Thủ tướng ban hành chỉ thị 12 để cùng các cơ quan quản lý như ngân hàng có giải pháp đa dạng hoá cho vay, tạo điều kiện để người dân vay vốn lành mạnh, không để “tín dụng đen có đất phát triển”. Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan tới tội phạm tín dụng đen; giải quyết ranh giới giữa tội phạm dân sự, kinh tế và hình sự.

Ngoài tín dụng đen, các ĐBQH cũng chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an về vấn nạn xâm hại trẻ em đặc biệt là nhiều vụ xâm hại tình dục gây bức xúc dư luận, điển hình là vụ việc hiếp dâm trẻ em tại Chương Mỹ (Hà Nội).

ĐB Nguyễn Thị Thuỷ (Bắc Kạn) chất vấn: “Đề nghị Bộ trưởng cho biết thực tế tình hình tội phạm này có tăng hay không, hay do các gia đình nạn nhân đã mạnh dạn tố cáo; các cơ quan tư pháp đã đẩy mạnh xử lý và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh đưa tin nên số lượng vụ việc được đưa ra ánh sáng ngày càng nhiều hơn?”.

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời, ngành công an đã phối hợp Toà, Viện kiểm sát thống nhất quy trình, cách thức xử lý hướng dẫn tố giác tin báo, khởi tố tội xâm phạm tình dục với người dưới 16 tuổi. Qua đó đã tháo gỡ khó khăn trong giải quyết vụ việc liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em ở các địa phương, đẩy mạnh trấn áp loại tội phạm này.

Về việc số vụ tội phạm xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện, xử lý gia tăng thời gian qua, ông Lâm nói nhờ sự tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng đã tạo lòng tin cho người dân, số lượng người dân tố cáo loại tội phạm này nhiều hơn.

Cùng nội dung này, ĐB Mai Thị Phương Hoa (Nam Đinh) cho hay thời gian qua công tác điều tra một số vụ án xâm hại tình dục trẻ em của công an các huyện gây bức xúc dư luận.

Cụ thể vụ việc hiếp dâm bé gái 9 tuổi xảy ra tại huyện Chương Mỹ (HN) tháng 2-2019, lúc đầu cơ quan điều tra công an huyện ra quyết định khởi tố bị can về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và không bắt tạm giam đối tượng mặc dù dấu hiệu của tội hiếp dâm rất rõ ràng. Sau đó với sự vào cuộc của dư luận và cơ quan tổ chức liên quan thì cơ quan điều tra công an TP HN đã ra quyết định khởi tố bị can người hiếp dâm dưới 16 tuổi và bắt tạm giam.

“Đề nghị Bộ trưởng cho biết xảy ra tình trạng nêu trên là do áp lực sợ bị oan sai dẫn đến việc một số cơ quan điều tra, VKS quá thận trọng trong việc đánh giá sử dụng chứng cứ xác định tội danh hay là do còn hạn chế về nghiệp vụ, phương hướng khắc phục triệt để tình trạng nêu trên?” – ĐB Hoa đặt câu hỏi.

“Chia lửa” với Bộ trưởng Công an câu hỏi này, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho hay khi sự việc xảy ra cơ quan điều tra có đề nghị VKS phê chuẩn tội dâm ô, từ việc đó VKS huyện Chương Mỹ đồng ý và phê chuẩn theo hướng đó.

“Tuy nhiện ĐB có nói rằng vấn đề này một sợ oan sai nên chỉ để ở mức dâm ô như thế hay là do yếu kếm về nghiệp vụ. Tôi xin báo cáo ngắn gọn: sau khi nghe thông tin về vụ việc tôi đã chỉ đạo VKS Hà Nội kiểm tra vụ việc và VKS huyện Chương Mỹ yêu cầu phục hồi trở lại khởi tố và phê chuẩn theo tội hiếp dâm trẻ em” – ông Trí nói.

Ông cũng cho hay đã chỉ đạo Viện trưởng VKS Hà Nội kỷ luật Phó Viện trưởng VKS huyện Chương Mỹ và kiểm sát viên thụ lý vụ án này.

