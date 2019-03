Tiếp tục triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam

Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt giữ đối tượng Bi Vang, cùng 120.000 viên MTTH; 45 triệu Kíp Lào.

Lúc 9h05 ngày 27/2/2019, tại khu vực bản Huổi Bâu, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào (địa bàn giáp biên giới với Việt Nam), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đấu tranh thành công, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Bi Vang, SN 1988, trú tại bản Huổi Hú, huyện Hua Mương, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Tang vật thu giữ 120.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH); 45 triệu Kíp Lào.

Trước đó, lúc 19h50 ngày 25/2/2019, tại Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch,BĐBP tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các lực lượng Phòng PCMT&TP;Phòng Cảnh sát giao thông; Cục Hải Quan tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Lô Đức Phúc, SN 1990, trú tại bản Xốp Dương, Mỹ Lý, Kỳ Sơn, Nghệ An, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 4.800 viên MTTH; 01 xe máy; 01 ĐTDĐ.

Theo Công an nhân dân

Nguồn bài viết: http://antt.vn/tiep-tuc-triet-pha-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-lon-tu-lao-vao-viet-nam-267741.htm