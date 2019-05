Tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra đồng thời ở Hà Nội, TP HCM và tỉnh Thừa Thiên Huế từ 7h hôm nay, 3/5. Lễ truy điệu cố Chủ tịch nước sẽ được tổ chức vào 10h45. Lễ an táng vào 17h cùng ngày tại nghĩa trang TP HCM.



10h45, Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Lời điếu tóm tắt quá trình cống hiến hết mình cho đất nước, cho dân tộc của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh: “Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, Đồng chí là một trong những tướng lĩnh trực tiếp chỉ huy chiến trường và giành nhiều thắng lợi quan trọng, bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Đồng chí cũng là người trực tiếp thị sát, chỉ đạo và đóng góp quan trọng trong thực hiện chủ trương xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau khi đất nước hòa bình, thống nhất, Đồng chí được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách, như: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương; là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI, VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khoá VII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa V, VI, VII, VIII; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ tháng 9/1992 đến tháng 12/1997; Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1997 đến tháng 4/2001; Đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII và IX.

Ở bất kỳ cương vị nào, Đồng chí luôn trăn trở, tìm tòi, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách quan trọng để tái thiết đất nước, khởi xướng công cuộc đổi mới, phá thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước; cùng Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng thế trận “chiến tranh nhân dân” và nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước.

Khi giữ trọng trách Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với tầm tư duy chiến lược, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tác phong sâu sát, Đồng chí cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề ra và chỉ đạo triển khai thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đưa đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Là cán bộ lão thành cách mạng, được tôi luyện, vào sinh ra tử, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đồng chí luôn giữ vững ý chí, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao tri thức, sáng tạo, sắc sảo, quyết đoán và hành động quyết liệt trong mọi công việc.

Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt tiêu biểu của Đảng, dù ở cương vị nào, Đồng chí cũng mang hết nhiệt huyết đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề lớn của đất nước. Đồng chí không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn thể hiện rõ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết. Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh là một nhà chính trị, nhà quân sự tài năng; một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, kính trọng, học tập và noi theo.

Đối với đồng chí, đồng đội, Đại tướng Lê Đức Anh không phân biệt cấp bậc, chức vụ, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, luôn quan tâm, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và thực hiện chế độ, chính sách hậu phương quân đội. Đồng chí luôn gần gũi, chân tình, sâu sắc và nặng tình nghĩa với quê hương. Trong gia đình, Đồng chí là người chồng, người cha, người ông, người cụ mẫu mực, đức độ, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái.

Với 99 tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế”.

Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc lời điếu, ông Lê Mạnh Hà, con trai nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh phát biểu cảm tạ. Ông Lê Mạnh Hà cảm ơn đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cùng lãnh đạo các địa phương, các cơ quan đoàn thể, đơn vị; lãnh đạo cấp cao các nước, bạn bè quốc tế, các cơ quan ngoại giao đoàn, đồng bào, đồng chí, bạn bè cũng như anh em họ hàng đã đến chia buồn, tiễn đưa cha mình về nơi yên nghỉ cuối cùng; gửi lời cảm ơn các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế đã quan tâm điều trị, chăm sóc hết lòng cho cha mình trong suốt thời gian qua, cho đến những giây phút cuối đời.

Trước đó, từ 7h, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra đồng thời ở Hà Nội, TP HCM và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại Nhà tang lễ Quốc gia, Đoàn Ban chấp hành TƯ Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Trong đoàn có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; các vị nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết, Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An…

Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hướng trước linh cữu, Đoàn dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ và đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Nhà lãnh đạo xuất sắc với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, cũng như trong công cuộc đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Chúng ta mãi nhớ về Đại tướng Lê Đức Anh, người đồng chí thân thiết, chí tình, một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ, giản dị, gần gũi.

Xin kính cấn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, anh Sáu Nam kính mến!

Xin gửi đến toàn thể gia quyết lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này!”

Tiếp đó, Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn vào viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí là một nhà chính trị, nhà Quân sự lỗi lạc, nhà lãnh đạo tài ba, mẫu mực, giầu lòng nhân ái và cuộc sống giản đơn.

Xin vĩnh biệt đồng chí và tiễn đưa đồng chí về nơi yên nghỉ vĩnh hằng”.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng. Trong đoàn viếng còn có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ. Sau khi thắp hương kính viếng Đại tướng Lê Đức Anh, các lãnh đạo Chính phủ đến chia buồn cùng gia quyến cố Chủ tịch nước.

Sau đoàn viếng của Chính phủ, đoàn Chủ tịch nước do Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn vào viếng. Đi cùng đoàn còn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng nhiều cựu lãnh đạo Nhà nước khác. Chia sẻ với nỗi đau mất mát cùng gia quyến, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước tới bàn ghi sổ tang, lưu lại những dòng tiễn biệt.

Các đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng… lần lượt vào viếng Đại tướng.

Vòng hoa của các Đoàn mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh!”.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi vòng quanh linh cữu xúc động vĩnh biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, người đồng chí tận tâm, trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

Hà Nội hôm nay mưa rả rích nhưng nhiều đoàn đại biểu các Bộ, ngành, đoàn thể và nhân dân vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rất sớm để tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Cùng thời gian, ờ TP HCM, lễ viếng cố Chủ tịch nước diễn ra tại hội trường Thống Nhất.

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành thông báo mời đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ ở TP.HCM cùng các thành viên ban Tổ chức lễ tang, do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn vào viếng. Mọi người đều đeo băng đen, cúi đầu dành một phút mặc niệm cố đại tướng.

Tại quê nhà Đại tướng Lê Đức Anh ở Thừa Thiên Huế, tỉnh lập bàn thờ tại trụ sở UBND để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến viếng; treo cờ rủ trên Kỳ Đài Kinh thành Huế.

VnExpress đưa tin, từ sáng sớm, cảnh sát và kiểm soát quân sự có mặt tại các điểm giao với đường Lê Lợi để điều tiết giao thông. Đoàn đại biểu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế vào viếng đầu tiên…

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, để đảm bảo thời gian đưa linh cữu cố Chủ tịch nước vào TP HCM và thể theo nguyện vọng của gia đình, lễ truy điệu cố Chủ tịch nước sẽ được tổ chức vào 10h45 cùng ngày thay vì vào 11h như đã thông báo trước đây.

Lễ an tang vào 17h cùng ngày tại nghĩa trang TP HCM.

Đại tướng Lê Đức Anh, sinh ngày 1/12/1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế; thường trú tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội; Tham gia hoạt động cách mạng năm 1937; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 5/1938; Nguyên ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng các khoá 4,5,6,7,8; Bí thư TƯ Đảng khoá 7; Ủy viên Bộ Chính trị các khoá 5,6,7,8; Thường vụ Bộ Chính trị khoá 8; Chủ tịch nước từ tháng 9/1992 đến tháng 12/1997; Cố vấn Ban chấp hành TƯ từ năm 1997 đến tháng 4/2001); Đại biểu QH các khoá 6, 8,9; Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút ngày 22/4/2019 (tức ngày 18 tháng 3 năm Kỷ Hợi), tại số nhà 5A Hoàng Diệu.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để tỏ lòng tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, Ban chấp hành TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang.

