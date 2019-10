Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết TW 5 về kinh tế tập thể

Vào ngày 14/10 tới, tại Hà Nội, Bộ KH&ĐT chủ trì tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác và hợp tác xã (HTX) năm 2019 và Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thông tin được đưa ra tại Họp báo do Bộ KH&ĐT tổ chức sáng nay 9/10.

Với chủ đề “Cơ chế chính sách thúc đẩy và khơi thông tiềm năng phát kinh tế tập thể, HTX”, Diễn đàn Kinh tế hợp tác và HTX là nơi để các HTX, các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia trao đổi, thảo luận, tổng kết những bài học kinh nghiệm, đề xuất các chính sách để phát triển HTX, làm rõ vai trò, bản chất của mô hình HTX kiểu mới, việc phát triển kinh tế hợp tác, HTX gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm). Các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số tổ chức quốc tế liên quan như: WB, ADB, UNDP, ILO .. tham dự Diễn đàn.

Đồng thời, tại diễn đàn sẽ có một số gian trưng bày, giới thiệu những thành tựu trong 15 năm phát triển Kinh tế tập thể, HTX, triển lãm giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của các HTX trên toàn quốc.

Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2019 do Bộ KH&ĐT và Liên minh HTX Việt Nam tổ chức.

Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể được tổ chức vào buổi chiều dưới hình thức Bán tập trung (tập trung ở trung ương kết hợp trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố) sẽ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Hội nghị dự kiến thu hút khoảng 500 đại biểu với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành TW, lãnh đạo các địa phương , HTX, tổ hợp tác tiêu biểu…

Hội nghị tổng kết toàn quốc được tổ chức dựa trên căn cứ của Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Hội nghị nhằm chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Thành Thống:

“HTX cần phải tự đổi mới và phát triển lớn mạnh…”

Việt Nam đang ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao, đi kèm với đó là nhu cầu nội địa ngày càng tăng. Cùng với đó là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với trọng tâm là phát triển kinh tế số. Đây là những cơ hội để khu vực kinh tế tập thể, HTX có thể mở rộng vai trò sang các lĩnh vực phi truyền thống một cách mạnh mẽ hơn như dịch vụ môi trường, du lịch, năng lượng tái tạo hay chăm sóc sức khỏe người già…

HTX cần đóng vai trò tích cực, kết nối và mở rộng hợp tác, tạo điều kiện gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế thành viên và các chủ thể khác nhằm nâng cao chuỗi giá trị, sản xuất quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, các HTX cần phải tự đổi mới và phát triển lớn mạnh để có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của nền kinh tế thị trường.

Trong thời gian tới, bối cảnh mới đặt ra nhiều cơ hội, cũng như thách thức cho khu vực kinh tế HTX. Với những tín hiệu mới đang tác động tích cực tới phong trào HTX, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương và nỗ lực phấn đấu vươn lên của các HTX, chúng tôi tin rằng trong thời gian tới phong trào HTX ở nước ta sẽ phát triển vững chắc, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và định hướng XHCN của Việt Nam.

Số liệu của Cục Phát triển HTX, Bộ KH&ĐT cho biết, sau 15 năm triển khai Nghị quyết, hiện cả nước có 101.400 tổ hợp tác (THT), tăng 587 THT (khoảng 0,58%) so với năm 2003; thu hút 1,34 triệu thành viên tham gia, tăng khoảng 57,3%. Số lao động thường xuyên trong THT khoảng 1,1 triệu lao động, tăng 11,2% so với năm 2003. Doanh thu bình quân của 1 THT là 408 triệu đồng, tăng 75,7% so với năm 2003.

Về HTX, toàn quốc có 22.861 HTX, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Số lượng HTX tăng 8.513 HTX (khoảng 59%) so với năm 2003, trong khi số thành viên HTX giảm 358 nghìn người (khoảng 5,6%). Số lao động làm việc trong HTX là 1,2 triệu người, tăng 157 nghìn người (khoảng 14,8%) so với năm 2003.

Đồng thời, số lượng các HTX hoạt động hiệu quả tăng lên rõ rệt, chiếm khoảng 57% trong tổng số HTX. Doanh thu bình quân của một HTX năm 2018 đạt 4,4 tỷ đồng/HTX, tăng 3,6 tỷ đồng (gấp khoảng 5,2 lần) so với năm 2003. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX cũng được tăng lên từ 15,7 triệu đồng/năm năm 2003 lên 36,6 triệu đồng/năm 2018 (tăng 20,9 triệu đồng, khoảng 133%).