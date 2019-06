Thủ tướng: Phải làm giảm và tiếp tục đẩy lùi các loại tội phạm

Sáng 26/6, tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm của Bộ Công an, Thủ tướng nêu rõ “bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là sứ mệnh lịch sử của lực lượng CAND, của từng cán bộ, chiến sĩ công an”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân (CAND) và trân trọng tưởng nhớ, tri ân những cán bộ, chiến sĩ CAND đã anh dũng, hy sinh, bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2019 (3 đồng chí hy sinh, 46 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ), đồng thời khẳng định, những kết quả, thành tích, sự hy sinh của lực lượng CAND đã góp phần đặc biệt quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; tạo nền tảng ổn định chính trị xã hội, đưa đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh việc lực lượng CAND phải chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có liên quan đến an ninh, lợi ích an ninh quốc gia Việt Nam để tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước… nhất là khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Năm ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021, chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là sứ mệnh lịch sử của lực lượng CAND, của từng cán bộ, chiến sĩ công an. Trong mọi tình huống phải chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động, giữ vững ổn định chính trị, không để bị động, bất ngờ; làm giảm và tiếp tục đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc quốc tế…

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng CAND cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sắp xếp, đổi mới hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo cán bộ gắn với xử lý nghiêm các trường hợp đã kết luận có vi phạm trong công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp có đủ phẩm chất, trình độ, có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, đủ năng lực, khả năng đảm đương nhiệm vụ, củng cố ngày càng vững chắc hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an.

Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật CAND năm 2018, Nghị định số 49 của Chính phủ. Xây dựng công an các cấp theo đúng tiêu chí: Bộ phải tinh, tỉnh phải mạnh, huyện phải toàn diện, triển khai thực hiện Đề án Công an xã chính quy theo chủ trương tăng cường cơ sở, đánh giá đúng thực chất sự chuyển biến về an ninh trật tự tại các địa phương thí điểm.

Chủ động bảo đảm tài chính, hậu cần – kỹ thuật, tiềm lực khoa học công nghệ, nhất là đẩy mạnh khai thác hiệu quả những cơ hội, thuận lợi từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, tăng cường các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực an ninh trật tự gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của xã hội, của người dân và doanh nghiệp; đồng thời phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

Thủ trưởng công an các cấp cần quan tâm, bảo đảm chế độ, chính sách cán bộ, chiến sĩ và thân nhân, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị thương, bị phơi nhiễm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; cán bộ công tác tại vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, môi trường độc hại…

Bên cạnh đó, lực lượng công an tiếp tục mở rộng đối ngoại và hợp tác quốc tế về an ninh trật tự. Thúc đẩy hợp tác với các nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, khủng bố, xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực thi pháp luật và hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ…

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tạo mọi điều kiện thuận lợi và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng CAND trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, Bộ Công an đã triển khai 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm. Tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm có tổ chức hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm giết người, tội phạm kinh tế, buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả, tội phạm ma túy, tội phạm đánh bạc trên Internet.

Trong đó, Bộ Công an đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, bảo đảm tiến độ đề ra; phát hiện được nhiều tổ chức, đường dây buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả lớn (vụ sản xuất xăng A95 giả tại Đắk Nông và các tỉnh, thành phố); liên tiếp phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn. Qua đó, đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm; điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (82,25%), cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,25%.

Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng CAND đã điều tra, xử lý 59.433 vụ phạm tội, trong đó, tội phạm về trật tự xã hội là 21.071 vụ; 9.948 vụ phạm tội kinh tế; 1.139 vụ phạm tội buôn lậu; 13.932 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường… Đặc biệt, đã phát hiện 13.185 vụ phạm tội về ma túy, bắt giữ 20.070 đối tượng, thu giữ 4.993 kg ma túy tổng hợp.

Cũng trong 6 tháng qua, Bộ Công an đã trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Đặc biệt, lực lượng CAND đã tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực; tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở được bảo đảm và có chuyển biến rõ rệt…

Theo baochinhphu.vn

Nguồn bài viết: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/thu-tuong-phai-lam-giam-va-tiep-tuc-day-lui-cac-loai-toi-pham/369263.vgp