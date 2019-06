Thủ tướng: Điều tra, xử nghiêm vụ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị tạm giữ về hành vi “vòi tiền”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm vụ việc đoàn Thanh tra Bộ xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản, tạm giữ về hành vi “vòi tiền”.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Bộ Công an về việc điều tra làm rõ vụ việc liên quan phản ánh của báo chí về đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản, tạm giữ về hành vi “vòi tiền” trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1-8-2019.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 13-6, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang thụ lý vụ việc liên quan đến đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản hành vi yêu cầu “chung chi” nhiều tỉ đồng, xảy ra tại huyện Vĩnh Tường. Đoàn thanh tra tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) do bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Phòng Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Bộ Xây dựng), làm trưởng đoàn.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc ban đầu lập biên bản, tạm giữ 5 thành viên đoàn thanh tra. Tuy nhiên, sau đó đã thả 3 người và còn giữ 2 người (bà Nguyễn Thị Kim Anh và một người tên Hải Anh) tính tới thời điểm ngày 14-6.

Theo nguồn tin, đoàn thanh tra thuộc Bộ Xây dựng vừa hoàn tất việc thanh tra theo kế hoạch tại TP Vĩnh Yên, đang thực hiện thanh tra tại huyện Vĩnh Tường thì bị lập biên bản (ngày 12-6) vì có hành vi yêu cầu “chung chi” nhiều tỉ đồng.

Đoàn thanh tra làm việc theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản tại TP Vĩnh Yên, huyện Tam Đảo và huyện Vĩnh Tường…

Theo tìm hiểu, những năm gần đây, Vĩnh Tường là huyện có tốc độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều dự án xây dựng… ở mức độ lớn ở tỉnh Vĩnh Phúc. Địa phương này cũng tổ chức đấu thầu, mời thầu nhiều công trình, dự án đường giao thông, dự án thủy lợi… Đoàn thanh tra thuộc Bộ Xây dựng thanh tra theo kế hoạch định kỳ. Nội dung là thanh tra công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại huyện Vĩnh Tường. Thời gian đoàn thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra tại huyện Vĩnh Tường kéo dài gần 1 tháng.

