Việt Nam đánh giá cao lập trường của Ấn Độ về Biển Đông

Tối 24-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà khách Chính phủ Ấn Độ – Hydrabad House.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Narendra Modi hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ và Lễ kỷ niệm lần thứ 69 Ngày Cộng hòa Ấn Độ. Thủ tướng Narendra Modi cũng đánh giá cao vai trò Điều phối viên quan hệ ASEAN-Ấn Độ của Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ ngày càng gắn kết giữa Ấn Độ với ASEAN trong thời gian qua và sự thành công của Hội nghị lần này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu quan trọng của Ấn Độ trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, khoa học công nghệ… và bày tỏ tin tưởng Thủ tướng Narendra Modi sẽ tiếp tục dẫn dắt Ấn Độ thành công trên con đường phát triển thịnh vượng và bền vững, nâng cao hơn nữa vai trò và vị thế của Ấn Độ tại khu vực và trên thế giới.

Mong muốn Ấn Độ chuyển giao công nghệ quốc phòng

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương, nhất là kể từ sau khi hai nước thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Narendra Modi tháng 9-2016. Hai Thủ tướng đánh giá kết quả các hoạt động kỷ niệm trong Năm Hữu nghị 2017 đã góp phần củng cố và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đánh giá hợp tác quốc phòng – an ninh là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, hai Thủ tướng đề nghị tăng cường hơn nữa hợp tác tin cậy và hiệu quả trong các lĩnh vực này, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan quan tâm tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình hợp tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nâng cao năng lực, tiếng Anh, chuyển giao công nghệ quốc phòng và cung cấp tín dụng quốc phòng. Thủ tướng Modi hoan nghênh hai bên tiếp tục trao đổi đoàn, duy trì các cơ chế hợp tác quốc phòng, an ninh; đề nghị hai bên tích cực triển khai một số gói tín dụng quốc phòng đã thỏa thuận.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), thúc giục xây dựng COC hiệu quả, phù hợp và mang tính ràng buộc pháp lý. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lập trường của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông và hoan nghênh Ấn Độ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thăm dò, khai thác dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết Việt Nam sẵn sàng phối hợp với phía Ấn Độ và các nước ASEAN để thúc đẩy nội dung hợp tác an ninh biển tại các Hội nghị quan trọng của khu vực.

Đặt mục tiêu kim ngạch 15 tỉ USD

Hai bên nhất trí kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng nhanh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hai nước cũng như các mặt hợp tác khác; đầu tư song phương vẫn còn hạn chế. Để đạt mục tiêu kim ngạch 15 tỉ USD vào năm 2020, hai Thủ tướng đề nghị Tiểu ban Thương mại hai nước sớm họp trong đầu năm 2018 để nghiên cứu, tìm hướng giải quyết, trong đó cần đẩy mạnh nghiên cứu kết nối hàng không và hàng hải nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí và tăng tính cạnh tranh của hàng hóa hai nước; hạn chế và từng bước xóa bỏ các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu của hai nước.

Hai bên đánh giá cao và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc. Trong vai trò nước Điều phối quan hệ ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2015 – 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam sẵn sàng phối hợp để Ấn Độ tăng cường hơn nữa quan hệ mọi mặt với ASEAN.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác gồm Bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Thông tin và Phát thanh truyền hình Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và phát thanh truyền hình và Thỏa thuận giữa Cục Viễn thám Quốc gia và Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ về thực hiện Dự án “Xây dựng Trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh”.

Theo TTXVN