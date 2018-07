Thỏa thuận duy nhất đạt được giữa ông Trump và ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết phái viên của Mỹ – ông Bolton sẽ gặp người đối tác Nga vào tháng tới.

“Thỏa thuận duy nhất đạt được (tại cuộc gặp của Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ tại Helsinki) là các nhóm an ninh quốc gia của 2 nước sẽ hợp tác ở cấp độ của mình, việc này đang và sẽ được tiếp tục. Phái đoàn do ông Bolton dẫn đầu sẽ gặp phái đoàn do người đồng cấp Nga dẫn đầu vào tháng 8/2018 cùng với các đồng nghiệp châu Âu”, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết ngày 23/7.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông “không hề” từ bỏ điều gì trong cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Vladimir Putin – diễn ra tại Helsinki.

“Khi bạn nghe thấy các tin tức giả nói tiêu cực về cuộc gặp của tôi với Tổng thống Putin và tất cả những gì tôi đã từ bỏ, hãy nhớ rằng, tôi KHÔNG từ bỏ điều gì”, người đứng đầu nước Mỹ viết trên Twitter. “Chúng tôi chỉ đơn giản nói về các lợi ích trong tương lai cho cả hai đất nước. Chúng tôi cũng làm quen rất tốt, và đây là một điều tốt, ngoại trừ giới truyền thông hư hỏng”.

Hôm 16/7, 2 nhà lãnh đạo có cuộc gặp kín trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ được tổ chức tại Helsiki, Phần Lan.

Sau cuộc gặp một-một này, Tổng thống Trump cho biết ông và người đồng cấp Nga đã thảo luận một loạt các vấn đề bao gồm tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nỗ lực tiến tới hòa bình ở Trung Đông và các cuộc tấn công mạng. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ không đi sâu chi tiết vào từng vấn đề.

Một số quan chức Nga sau đó khẳng định Tổng thống Putin đã đưa ra những đề xuất cụ thể cho ông Trump về xung đột ở Ukraine trong khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Tuy nhiên, các quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ và các thành viên Nghị viện nói rằng họ không nắm được bất cứ thông tin nào được thảo luận trong cuộc họp này và lo ngại ông chủ Nhà Trắng đã có những nhượng bộ nhất định trước Nga.

Thậm chí các nghị sĩ đảng Dân chủ còn hối thúc Ủy ban giám sát Hạ viện Mỹ yêu cầu phiên dịch của ông Trump trong cuộc gặp kín này ra điều trần.

