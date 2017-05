Thêm một quan tham Trung Quốc nhận án tử hình

Một toà án ở Trung Quốc ngày 27/5 tuyên án tử hình, hoãn thi hành 2 năm đối với Vũ Trường Thuận, nguyên Phó Chủ tịch Chính Hiệp kiêm Giám đốc Công an thành phố Thiên Tân.

Cáo trạng cho biết, trong thời gian nắm giữ các chức vụ lãnh đạo khác nhau ở thành phố Thiên Tân, Vũ Trường Thuận đã lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích cho nhiều tổ chức và cá nhân khác nhau, trực tiếp hoặc thông qua người thân nhiều lần nhận hối lộ khoảng 12,3 triệu USD, trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên của các công ty “sân sau” đưa hối lộ cho nhiều quan chức với tổng số tiền gần 10,6 triệu Nhân dân tệ (NDT).

Con đường quan lộ của ông Vũ khó có ai sánh được. Là người gốc Thiên Tân, Vũ Trường Thuận bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình từ năm 1970 và dành đến 44 năm trong ngành cảnh sát của thành phố, trong đó có 11 năm đảm nhận chức vụ Phó giám đốc Công an Thiên Tân.

Theo thống kê, ông Vũ đã tham ô 400 triệu NDT, mua quan bán chức thu được 84 triệu NDT, đưa hối lộ 10 triệu NDT, lạm dụng công quỹ 100 triệu NDT, nhận “quà biếu” các loại 330.000 NDT, vi phạm quản lý công quỹ 1,5 tỷ NDT, trong đó 400 triệu NDT giải ngân sai quy định.

Chưa hết, dòng tiền khổng lồ liên tục chảy vào túi ông Vũ thông qua các công ty đặt trực tiếp dưới sự kiểm soát của ông này hoặc các thành viên gia đình. Người nhà cựu Giám đốc Công an Thiên Tân đứng tên tới… hơn 70 doanh nghiệp, trong đó hơn 40 công ty được xác định có quan hệ liên đới với ông Vũ. Trong làm ăn, ông Vũ thậm chí lạm dụng chức quyền để dùng các hình thức điều tra, bắt người… nhằm gây áp lực và chèn ép các đối thủ cạnh tranh trên thương trường với gia tộc mình.

Chẳng thế mà trong dư luận từ lâu đã đồn cựu Giám đốc công an thành phố Thiên Tân Vũ Trường Thuận “sáng làm công an, tối làm giám đốc”. Theo truyền thông Thiên Tân, Ban Kỷ luật và Ban Chính pháp thành phố từng tiết lộ tin tức, khi khám xét hai nơi có liên quan đến vụ án của ông Vũ Trường Thuận, số tang vật bị tịch thu phải dùng đến 12 xe tải để chở đi. Có quyền, có tiền, ông Vũ ăn chơi sa đọa, thông gian và sinh con với nhiều phụ nữ. Cho đến nay, người ta xác định ít nhất 4 nữ cán bộ trong ngành công an đã sinh con cho ông này.

Ông Vũ Trường Thuận “ngã ngựa” vào ngày 20/7/2014, vài ngày sau thì bị cách chức. Ngày 13/2/2015, Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra thông báo, ông Vũ Trường Thuận bị lập án điều tra và bị “song khai” (khai trừ đảng tịch, khai trừ chức vụ công). Nhắc đến vụ ông Vũ, các thông báo của chính quyền Trung Quốc đánh giá rằng “kể từ sau Đại hội 18, mức độ nghiêm trọng không gì sánh được, “tính chất vô cùng ác liệt”.

Ngoài án phạt vì các tội danh tham nhũng, đưa và nhận hối lộ, lạm quyền, biển thủ công quỹ và can thiệp trái phép vào hoạt động điều tra trên, Vũ Trường Thuận còn bị tước bỏ suốt đời mọi quyền lợi chính trị, toàn bộ tài sản cá nhân bị sung công quỹ. Theo Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Trịnh Châu, Vũ Trường Thuận được hoãn thi hành án 2 năm nhờ thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả và tự nguyện khai báo về hành vi phạm tội của những người khác.

Theo Bao Phapluat