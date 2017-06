Ông Trump bị điều tra về khả năng cản trở công lý

Cố vấn đặc biệt đang giám sát cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đang xem xét liệu Tổng thống Donald Trump có đã tìm cách cản trở công lý hay không, tờ Washington Post dẫn các quan chức giấu tên cho hay.

Theo tờ báo trên, việc cố vấn đặc biệt Robert S. Mueller III tiến hành điều tra về các hành vi của ông Trump đánh dấu một bước chuyển lớn trong cuộc điều tra kéo dài gần 1 năm qua của FBI. Bởi, cho đến gần đây, cuộc điều tra này vẫn tập trung vào cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và việc liệu có hay không bất cứ sự phối hợp nào giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump với Điện Kremlin. Các điều tra viên cũng đang tìm kiếm bằng chứng về khả năng có những sai phạm về tài chính trong số các cộng sự của ông Trump.

Các quan chức giấu tên cho biết, hồi tháng 1 vừa qua, ông Trump đã được người khi đó đang là Giám đốc FBI James B. Comey bảo đảm rằng cá nhân ông không bị điều tra. Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi chỉ ít lâu sau khi ông Comey bị sa thải. Theo 5 quan chức Mỹ, Giám đốc tình báo quốc gia Daniel Coats, người đứng đầu Cơ quan an ninh quốc gia Mike Rogers và cấp phó của ông Rogers mới nghỉ việc gần đây Richard Ledgett đều đã đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của các điều tra viên của ông Mueller. Các cuộc phỏng vấn sẽ bắt đầu sớm nhất là trong tuần này.

Theo các nguồn tin của tờ The Post, cuộc điều tra cản trở công lý đối với tổng thống bắt đầu ít ngày sau khi ông Comey bị sa thải hôm 9/5 vừa qua. Việc điều tra này do văn phòng của ông Mueller tiến hành và các cuộc phỏng vấn ban đầu đã được lên kế hoạch với các quan chức tình báo cho thấy nhóm của ông Mueller đang tích cực tìm kiếm những nhân chứng tiềm năng ở cả trong và ngoài Chính phủ. Một quan chức Mỹ cho rằng các cuộc phỏng vấn cho thấy ông Mueller xem vấn đề âm mưu cản trở công lý không chỉ là tranh cãi giữa Tổng thống và Giám đốc FBI đã bị sa thải như ông nói.

Việc điều tra ông Trump về các cáo buộc tội danh nào đó là một vấn đề phức tạp, kể cả khi đã phát hiện được bằng chứng thuyết phục về hành vi phạm tội. Bộ Tư pháp Mỹ từ lâu cho rằng việc khởi tố một tổng thống tại nhiệm là không thích hợp. Thay vào đó, các chuyên gia cho rằng, trách nhiệm xem xét các phát hiện về hành vi sai phạm hình sự rồi sau đó là quyết định có khởi động tiến trình luận tội hay không thuộc về Quốc hội.

Dẫn các quan chức Mỹ, tờ Post cho biết một trong những sự kiện mà ông Mueller quan tâm là cuộc trao đổi diễn ra hôm 22/3, khi ông Coats nói với các cộng sự rằng ông Trump đã yêu cầu ông can thiệp với ông Comey để ông từ bỏ việc tập trung vào cựu cố vấn an ninh quốc gia Mike Flynn trong cuộc điều tra về vấn đề Nga. Vài ngày sau cuộc gặp ngày 22/3, ông Trump tiếp tục có cuộc nói chuyện với ông Coats và ông Rogers, đề nghị họ ra các tuyên bố nói rằng không có bằng chứng về sự phối hợp giữa chiến dịch tranh cử của ông với Nga. Tuy nhiên, theo tờ The Post, cả 2 người đã từ chối đề nghị của Tổng thống.

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, luật sư riêng của ông Trump là ông Marc Kasowitz đã ra tuyên bố nói rằng FBI đứng sau bản tin của The Post. Ông Kasowitz cũng nói rằng vụ rò rỉ thông tin này là vô lý, không thể tha thứ và bất hợp pháp. Song, ông không bác bỏ các thông tin được đưa ra.

Trong một diễn biến có liên quan đến vấn đề này, AFP đưa tin, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỉ lệ 97-2, nhất trí thông qua một dự luật có thể ngăn cản ông Trump đơn phương dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga hiện có.

Theo Bao Phapluat