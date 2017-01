Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trên biển

Hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết cung cấp cho Việt Nam khoản vay ODA đợt 2 năm tài khoá 2016 trị giá 123 tỉ yên, tương đương 1,05 tỉ USD cho 4 dự án, trong đó có lĩnh vực an ninh hàng hải.

Chiều nay, 16/1, sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi hội đàm, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Sau đó hai Thủ tướng cùng chủ trì buổi họp báo quốc tế.

Mở đầu cuộc họp báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai bên đã có một cuộc hội đàm rất thành công, đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Nhật viện trợ 1,05 tỷ USD cho Việt Nam

Thủ tướng cho hay, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc, đối thoại thường xuyên ở các cấp đặc biệt là ở cấp cao; nhất trí phối hợp chặt chẽ để chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật bản tới Việt Nam mùa xuân năm nay thành công tốt đẹp. Việt Nam khẳng định, coi Nhật Bản là một đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam.

Hiện nay, Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất, đối tác FDI lớn thứ hai, quốc gia có lượng khách du lịch đông thứ ba, là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Trong hội đàm hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, nhất trí về nhiều lĩnh vực hợp tác.

“Tôi cảm ơn và đánh giá cao việc ngài Thủ tướng Abe đã cam kết cung cấp cho Việt Nam khoản vay ODA đợt 2 tài khoá 2016 trị giá 123 tỉ yên, tương đương 1,05 tỉ USD cho 4 dự án về bảo đảm an ninh hàng hải, ứng phó với biến đổi khí hậu, xử lý nước thải”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng hoan nghênh nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật bản tháp tùng Thủ tướng Abe cùng lãnh đạo của 30 tỉnh thành và doanh nghiệp Việt Nam trao đổi cơ hội hợp tác, kinh doanh giữa hai bên.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong các dự án như Chiến lược công nghiệp hoá của Việt Nam, các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao, đường bộ, đường sắt cao tốc Bắc – Nam. . . Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác Việt – Nhật trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác địa phương và tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng Abe tuyên bố Nhật Bản đã cấp phép nhập khẩu thanh long ruột đỏ của Việt Nam và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thông báo Việt Nam cấp phép nhập khẩu quả lê của Nhật Bản.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của vấn đề bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về Luật biển 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, cũng như thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Nhật Bản sẽ cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho hay, ông rất vui mừng đến thăm Việt Nam ngay mùa xuân, ông đã có cuộc hội đàm rất ý nghĩa với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đây là hội đàm lần thứ tư giữa hai Thủ tướng.

Trong bối cảnh thế giới biến động, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đưa quan hệ đối tác chiến lược hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa.

Thứ nhất, hai nước thống nhất tiếp tục tăng cường giao lưu trên các cấp độ. Thủ tướng Abe hy vọng, chuyến thăm của Nhật Hoàng vào mùa xuân sắp tới sẽ trở thành dấu mốc to lớn góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt là giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Nhật Bản cũng cho hay, Nhật sẽ chú trọng hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế, trọng tâm là xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao. Hiện Nhật Bản là nhà tài trợ lớn nhất của Việt Nam, quy mô đã ký kết trong năm tài khóa này cho đến nay lên đến 130 tỉ yên.

Hai nước nhất trí sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa quan hệ an ninh – quốc phòng. Lần này, Nhật Bản đã quyết định cung cấp các tàu tuần tra đóng mới theo đề nghị của phía Việt Nam để nhằm hỗ trợ mạnh mẽ cho việc nâng cao năng lực chấp pháp trên biển của Việt Nam.

Cùng đó, hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của thúc đẩy các thể chế thương mại tự do như hiệp định TPP và RCEPT. Lê Nhật bản và thanh long ruột đỏ của Việt Nam được cho phép nhập khẩu là thành tựu rất lớn trong lĩnh vực nông nghiệp 2 nước.

“Về tình hình Biển Đông, tôi hoan nghênh việc đối thoại giữa các nước liên quan, đồng thời hai bên nhất trí việc đối thoại này cần được thực hiện theo luật pháp quốc tế và nhất trí tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và kiềm chế tại hiện trường”, ông Abe nói.

Nhật Bản tiếp tục mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Việt Nam trên các lĩnh vực như văn hóa, năng lượng (gồm than và khí thiên nhiên hóa lỏng). Hai Thủ tướng nhất trí nỗ lực vì sự phát triển quan hệ giữa hai nước, vì sự phát triển thịnh vượng của khu vực.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện ký kết giữa các Bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước gồm: (i) Công hàm trao đổi ODA vốn vay cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 (trị giá 10 tỷ yên); (ii) Công hàm trao đổi Dự án viện trợ không hoàn lại cho Chương trình phát triển kinh tế – xã hội cung cấp trang thiết bị tăng cường năng lực bảo đảm an ninh đường thủy (trị giá 300 triệu yên); (iii) Hiệp định vay ODA cho Dự án Quản lý kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh (trị giá 11 tỷ yên); (iv) Hiệp định vay ODA cho Dự án Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 (trị giá 10 tỷ yên); (v) Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và công ty dệt may Itochu, thuộc tập đoàn Itochu Nhật Bản; (vi) Thỏa thuận đầu tư dự án nhiệt điện Vũng Áng 2.

