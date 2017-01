Ngày nhậm chức, kỷ nguyên Trump bắt đầu

Washington D.C. bước vào ngày 20/1, khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ. Chuỗi sự kiện ngày nhậm chức bắt đầu trong bối cảnh chính quyền mới của Trump vẫn ngổn ngang.

Sáng 20/1, thủ đô Washington D.C. thức giấc trong ngày Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức, bắt đầu một kỷ nguyên mới của nước Mỹ.

Ngay đầu ngày nhậm chức, ông Trump đã kịp lên Twitter: “Tất cả sẽ bắt đầu hôm nay. Hẹn gặp các bạn trong lễ tuyên thệ lúc 11h. Chiến dịch sẽ tiếp tục – Công việc bắt đầu!”.

Ngay sau nghi lễ tới nhà thờ, theo truyền thống, Trump và gia đình sẽ đến Nhà Trắng để dùng trà với Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Obama sẽ chính thức rời Nhà Trắng sau nghi lễ này.

Đến 10h30 (giờ địa phương), Tổng thống Obama và Phó tổng thống Joe Biden sẽ cùng Trump đến Điện Capitol, bắt đầu buổi lễ nhậm chức. Đúng 12h, tổng thống mới sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Nước Mỹ đón ngày nhậm chức của Trump bằng những thái độ trái ngược và sự chia rẽ chưa từng có. Tổng thống tân cử đã tuyên bố sẽ dỡ bỏ nhiều di sản của người tiền nhiệm Obama, như rút nước Mỹ khỏi TPP, xóa bỏ Obamacare, bắt các công ty đưa công xưởng trở lại nước Mỹ…

Trên thế giới, Trump làm dấy lên lo ngại từ nhiều đồng minh của Mỹ rằng ông sẽ lật ngược những cam kết của Obama.

Ngoài ra, hai tháng chuyển giao quyền lực từ Obama sang Trump được đánh giá là một kỳ chuyển giao quyền lực “chưa từng có” trong lịch sử Mỹ với một tổng thống tân cử hoàn toàn không có kinh nghiệm chính trị. Trump “xa lánh” báo chí, phá vỡ nhiều tiền lệ ngoại giao, đánh giá thấp các cơ quan tình báo Mỹ, đưa con rể vào làm cố vấn cao cấp trong Nhà Trắng…

Đến trước ngày Trump nhậm chức 1 ngày, đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông vẫn đang “tất tả” tìm kiếm người phù hợp để lấp đầy bộ máy chính quyền khổng lồ. New York Times cho biết vào phút chót, đội ngũ của Trump thông báo sẽ giữ lại 50 vị trí quan trọng trong Bộ Ngoại giao và các vị trí quan chức an ninh quốc gia trong chính quyền Obama.

Đến ngày 19/1, Thượng viện Mỹ chỉ mới phê chuẩn 2 trong số 15 vị trí nội các của Trump, đó là John F. Kelly, người sẽ đứng đầu Bộ An ninh Nội địa, và tướng James N. Mattis, bộ trưởng Quốc phòng tương lai.

Về phần mình, tổng thống sắp nhậm chức cũng chỉ mới công bố 29 người trong số 660 vị trí trong các cơ quan hành pháp. Tốc độ này chậm hơn rất nhiều so với những người tiền nhiệm của ông và cũng chậm hơn lộ trình do Thống đốc bang New Jersey Chris Christie vạch ra trước đó. Ông Christie là người đứng đầu nhóm chuyển giao quyền lực của Trump trong thời gian Trump còn tranh cử. Tuy nhiên, ông bị sa thải sau khi Trump đắc cử hồi tháng 11/2016.

Dù vậy, tất cả những điều trên không có vẻ làm Trump buồn phiền. Trong buổi tiệc trưa 19/1, ngay sau khi đáp máy bay từ New York đến Washington chuẩn bị nhậm chức, ông tuyên bố: “Chúng ta có một nội các với chỉ số IQ cao nhất từ trước tới nay”. Đến tối, ông nói rằng các đối thủ chính trị đang “phát điên lên” vì quá trình lựa chọn nội các của mình.

Theo zing