Luật bất vị thân, cựu tổng thống Hàn Quốc bị tuyên 24 năm tù, phạt 18 tỷ won

Với các tội danh tham ô, nhũng lạm quyền thế và cưỡng bức, bà Park Geun Hye, nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc bị tòa án Seoul tuyên án 24 năm tù giam cộng thêm 18 tỷ won (15 triệu USD) tiền phạt trong phiên xử kết thúc ngày 6/4/2018.

Theo tường thuật của AFP, chánh án Kim Se Yoon khẳng định bà Park Geun Hye, người bị tống giam hồi tháng 2/2017, đã lạm dụng quyền uy tổng thống, nghe theo lời người bạn “thân thiết 40 năm” Choi Soon Sil để ép buộc nhiều công ty Hàn Quốc góp tiền cho các hiệp hội do nhân vật này kiểm soát.

Cụ thể, các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã chuyển ngân khoảng 23 tỷ won (21 triệu USD) cho hai hiệp hội của bà Choi Soon Sil. “Bị cáo còn để cho bà Choi kiểm soát các hiệp hội này trái với luật pháp”, chánh án Kim Se Yoon nói tiếp. Do vậy, tòa quyết định “tuyên phạt bị cáo 24 năm tù và 18 tỷ won tiền phạt”. Trước đó, người bạn của tổng thống Park, bà Choi Soon Sil, bị tuyên án 20 năm tù trong phiên xử hồi tháng 2/2018.

Cũng theo AFP, hàng trăm ủng hộ viên của cựu tổng thống Park Geun Hye tập họp bên ngoài tòa án với biểu ngữ khẳng định bà Park “vô tội” và tố cáo điều mà họ cho là “cuộc trả thù”.

Vụ tai tiếng tham ô làm hàng triệu người Hàn Quốc bất bình xuống đường phản đối, dẫn đến quyết định truất phế tổng thống Park Geun Hye hồi năm 2007, tạo cơ hội bầu tổng thống mới. Nhà đối lập cánh tả Moon Jae In đắc cử, góp phần làm giảm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và giúp hai miền Nam Bắc nối lại đối thoại.

Vụ án này mang ý nghĩa gì? Theo giới phân tích, cường quốc kinh tế thứ 12 thế giới tìm cách trị dứt điểm căn bệnh tham ô trầm kha, lề thói móc ngoặc, đe dọa kinh tế lẫn an ninh quốc phòng.

Bản án 24 năm tù mà nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc bị tuyên phạt bắt nguồn từ một chính sách muốn tận diệt tham nhũng đã bắt rễ đến thượng tầng lãnh đạo chính trị và kinh tế.

Vào tháng 9/2016, bà Park Geun Hye, với danh hiệu “tổng thống trong sạch”, ký ban hành đạo luật chống tham nhũng “Kim Yong Ran”, tên của một cựu chủ tịch Ủy ban quốc gia bài trừ tham nhũng. Từ thời điểm đó, mọi hành vi tham ô khoảng 30 ngàn USD có thể lãnh án ba năm tù.

Nếu được đãi ăn, thực đơn không vượt quá mức 25 USD. Quy định này được áp dụng cho tất cả chính giới, công chức, doanh nhân, hay nhà báo.

Trước đó, một loạt tai tiếng tham ô đổ bể trong mọi lãnh vực: Hai tướng hải quân tham ô trong các hợp đồng mua radar, chiến hạm và động cơ trang bị cho các chiến thuyền, một công tố viên nhận quà của Mercedes. Năm 2008, cựu tổng thống Roh Moo Hyun tự tử vì bị tình nghi tham nhũng.

Tại quốc gia có những “phép lạ” kinh tế, không chỉ các tập đoàn Chaebol của Hàn Quốc bê bối mà cả một loạt 7/8 chính quyền trước tổng thống Moon Jea In bị dính líu vào các vụ tai tiếng móc ngoặc. Tình trạng nghiêm trọng gây lo ngại cho cả nước.

Thế mà tại Hàn Quốc, không một ai dám cảnh cáo các đại tập đoàn Chaebol trừ một người: Tổng thống đương nhiệm Moon Jae In. Lãnh đạo dân chủ đối lập trước khi đắc cử tổng thống tuyên bố “cải cách các đại tập đoàn để dọn đường cho thế hệ trẻ thay thế”.

Và khi tai tiếng cựu tổng thống Park Geun Hye gây áp lực để 18 đại công ty Hàn Quốc hối lộ qua trung gian hai hiệp hội của bà “cố vấn” Choi Soon Sil, nổ ra, có hôm, hai triệu người dân xuống đường đòi truất phế và xử tội tổng thống. Chuyện gì phải đến đã đến.

Nói về ý nghĩa của bản án 24 năm tù dành cho bà Park Geun Hye, một chuyên gia phân tích như sau:

“Thông điệp thứ nhất là luật pháp tại Hàn Quốc từ nay áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả những cựu tổng thống. Nhiều vị cựu tổng thống Hàn Quốc đã và đang bị xét xử về tội tham ô, tuy không hẳn là bị kết án hay bị tống giam. Người tiền nhiệm của bà Park Geun Hye, cựu tổng thống Lee Myun Bak đã bị tư pháp xét xử trong một số vụ tham nhũng.

Bản án (nghiêm trị bà Park Geun Hye) là thông điệp trấn an người dân Hàn Quốc là luật pháp bất vị thân, không có chuyện bên trọng bên khinh.

Tiếp đến, chúng ta cần nhớ rằng tai tiếng tham ô bị đổ bể cùng với tình trạng quản lý kém của cựu tổng thống đã làm dân chúng Hàn Quốc phẫn nộ như thế nào. Đây cũng là thử thách đối với đương kim tổng thống Moon Jea In, đắc cử vẻ tháng 5/2017 trong bối cảnh dân chúng tẩy chay bà Park Geun Hye và tệ nạn tham ô, móc ngoặc giữa giới chính khách và doanh nhân.

Mục tiêu của tổng thống Moon Jea In là tăng cường các biện pháp kiểm soát hầu bài trừ tệ nạn tham ô và nhất là để có thể trừng phạt thật nghiêm khắc chủ tịch các đại tập đoàn Chaebol bê bối”./.

Theo Bao Phapluat

Theo Bao Phapluat