Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thêm 6 ủy viên mới

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa chào đón 6 ủy viên không thường trực gồm Guinea Xích đạo, Bờ Biển Ngà, Kuwait, Hà Lan, Peru và Ba Lan.

Theo VOA, 6 quốc gia này được 193 nước thành viên của Đại hội đồng bỏ phiếu thông qua và sẽ trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an với nhiệm kỳ 2 năm bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc cuối năm 2019. Điều này đồng nghĩa các quốc gia sẽ có tiếng nói hơn trong các vấn đề về an ninh và hòa bình quốc tế. Hội đồng Bảo an được coi là cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc.

“Hòa bình và an ninh rất khó để đạt được”, Đặc phái viên Kairat Umarot đến từ Kazakh, chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, phát biểu trong lễ chào mừng. “Các bạn đang có cơ hội để tạo nên sự khác biệt”.

Cờ của 6 quốc gia thành viên mới đã được đã được treo ngoài văn phòng Hội đồng Bảo an ngày 2/1 trong buổi lễ chào đón được chủ trì bởi ông Umarov.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên với 5 thành viên thường trực (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Hoa Kỳ) với quyền phủ quyết và 10 thành viên không thường trực được bầu lại 2 năm một lần. Ai Cập, Nhật Bản, Senegal, Ukraine và Uruguay vừa kết thúc nhiệm kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Hà Lan và Italy đã cùng chia sẻ một nhiệm kỳ và năm nay, Hà Lan sẽ thay thể Italy để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Theo Zing