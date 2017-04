Giải Pulitzer vinh danh bài báo về hai ông Trump và Putin

Giải báo chí Pulitzer năm nay vinh danh báo The Washington Post với loạt bài về chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và báo The New York Times với bài viết tiết lộ về quyền lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Giải thưởng Pulitzer đã được công bố tại Trường ĐH Columbia (Mỹ) hôm 10-4 (giờ địa phương).

Theo hãng tin Reuter, tờ The New York Times chiến thắng với 3 bài báo đoạt giải: quyền lực của Tổng thống Putin, thời kỳ bạo lực hậu chiến của tác giả C.J. Chivers và chùm ảnh thời sự về cuộc chiến chống buôn bán và sử dụng ma túy tại Philippines của nhiếp ảnh gia tự do Daniel Berehulak.

Nhà bình luận Peggy Noonan của tờ The Wall Street Journal, một người ủng hộ đảng Cộng hòa lâu năm, nhận giải thưởng về bình luận với loạt bài chỉ trích ông Trump trong chiến dịch tranh cử của ông.

Trong khi đó, tờ Daily News of New York và ProPublica cùng đoạt giải báo chí dịch vụ công qua loạt bài hé lộ việc cảnh sát New York lạm quyền và buộc những người nghèo trong các cộng đồng thiểu số phải rời bỏ nhà cửa của họ.

Năm nay, tờ USA Today lần đầu tiên lọt vào chung kết giải Pulitzer hạng mục phóng sự điều tra với loạt bài vạch trần những vụ lạm dụng của các giáo viên.

“Hồ sơ Panama” của hơn 300 nhà báo ở 6 châu lục hé lộ các bí mật về thiên đường trốn thuế đã giành giải báo chí phân tích.

Ban giám khảo của giải thưởng Pulitzer bao gồm 19 người là các tác giả từng đoạt giải những năm trước, các nhà báo và nhà nghiên cứu khác. Năm nay có khoảng 2.500 tác phẩm báo chí cạnh tranh để giành giải thưởng ở 21 hạng mục. Ngoài các tác phẩm báo chí, Pulitzer cũng vinh danh các tác phẩm tiểu thuyết, kịch, lịch sử, tự truyện, thơ…

Trước đó cùng ngày, vài giờ trước khi giải thưởng Pulitzer được công bố, tờ The New York Times cho biết đã nhầm lẫn trong việc công bố thông báo đề xuất một cuộc trao đổi trực tuyến trên mạng xã hội Facebook với những người đoạt giải của báo.

Người phát ngôn của tờ The New York Times, bà Eileen Murphy, không xác định có bất kỳ thông báo nào trước đó cho rằng tờ báo này giành được giải Pulitzer. Bà Murphy nói rằng thông báo đó là “một sai lầm cùng với một chút hy vọng”.

Báo in The New York Times hôm 10-4 viết trên trang 2: “Cảm xúc như thế nào khi nhận được giải thưởng Pulitzer? Hãy hỏi những người giành chiến thắng trong năm 2017 của tờ báo The New York Times – Họ sẽ trả lời câu hỏi trực tuyến hôm nay vào lúc 16 giờ 30 phút (giờ địa phương)”.

Được biết các cơ quan báo chí thường nhận được thông tin họ giành chiến thắng trước khi giải thưởng chính thức được công bố.

