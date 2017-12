Chương trình bí mật của Lầu Năm Góc

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 16-12 đã lên tiếng thừa nhận sự tồn tại của Chương trình Xác định hiểm họa từ không gian

Trong khoản ngân sách trên dưới 600 tỉ USD thường niên của Lầu Năm Góc, 22 triệu USD dành cho Chương trình Xác định hiểm họa từ không gian (AATIP) được vùi sâu trong “khoảng tối” không thể tìm thấy.

Tuy nhiên, một phần của bí mật “bom tấn” này vừa được tờ The New York Times phanh phui trên mặt báo hôm 16-12.

Chưa kết thúc

AATIP do sĩ quan tình báo Luis Elizondo điều hành trên lầu 5 khu C của Lầu Năm Góc, sâu trong tòa nhà có kiến trúc như một mê cung này. Bộ Quốc phòng trước đó chưa từng thừa nhận sự tồn tại của chương trình này.

Theo The New York Times, chương trình nhiều góc khuất này khởi động năm 2007, theo yêu cầu cấp ngân sách từ nghị sĩ Dân chủ Harry Reid lúc đó đang là lãnh đạo phe đa số tại thượng viện.

Hầu hết tiền của đổ vào dự án chảy vào một công ty nghiên cứu tại Las Vegas tên Bigelow Aerospace của doanh nhân tỉ phú Robert Bigelow, đồng thời là bạn lâu năm của ông Reid. Vị tỉ phú này là người sáng lập và điều hành nhiều công ty, tổ chức nghiên cứu không gian tại Mỹ và hiện cộng tác cùng NASA để sản xuất tàu vũ trụ lớn cho con người sử dụng trong không gian.

“Tôi hoàn toàn tin rằng các vật thể bay chưa xác định (UFO) đã nhiều lần ghé thăm trái đất” – ông Bigelow nói trong chương trình “60 Minutes” hồi tháng 5 của đài CBS News.

Đáp lại những chất vấn từ The New York Times, giới chức Lầu Năm Góc mới đây đã thừa nhận sự tồn tại của AATIP vốn bắt đầu là một phần của Cơ quan Tình báo Quốc phòng. Các quan chức này quả quyết chương trình đã kết thúc năm 2012, sau 5 năm hoạt động.

“Chúng tôi đi đến quyết định rằng có những vấn đề cần được ưu tiên hơn và đáng được đầu tư hơn…” – người phát ngôn Lầu Năm Góc Thomas Crosson trả lời The New York Times qua email.

Tuy nhiên, theo lời ông Elizondo, duy chỉ có ngân sách chính thức của chính phủ cho chương trình này là chấm dứt vào năm 2012. Kể từ đó đến khi ông từ chức, rời văn phòng tại Lầu Năm Góc hồi tháng 10 vừa rồi, vị giám đốc AATIP chuyển sang làm việc với giới chức từ hải quân và CIA.

Cũng theo lời của người đứng đầu chương trình từ những ngày đầu thành lập này, giới chức của chương trình vẫn theo đuổi các hoạt động điều tra những hiện tượng lạ được phản ánh trong khi không quên các nhiệm vụ chính thức khác tại Bộ Quốc phòng.

Ông Elizondo khẳng định chương trình mà ông dành nhiều tâm huyết này vẫn tiếp tục và ông đã có một người kế nhiệm nhưng từ chối tiết lộ tên tuổi.

Phát hiện nhạy cảm

Bắt tay với Công ty Bigelow Aerospace, AATIP đã đưa ra những tài liệu mô tả việc nhìn thấy các phương tiện bay ở tốc độ rất cao mà không có dấu hiệu của động cơ đẩy hoặc trôi lơ lửng mà không có phương tiện vận hành rõ ràng. Chuyên viên của chương trình cũng nghiên cứu các video ghi hình những cuộc chạm trán giữa máy bay quân sự Mỹ với các UFO.

Một trong những đoạn ghi hình như vậy đã rò rỉ hồi tháng 8, cho thấy một vật thể hình bầu dục hơi trắng, lớn cỡ một máy bay thương mại bị 2 chiến đấu cơ F/A-18F của Hải quân Mỹ – xuất kích từ tàu sân bay Nimitz ngoài khơi bờ biển Diego – truy đuổi năm 2004.

Trong một đoạn ghi hình khác, hình ảnh ghi lại từ một tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ cho thấy một vật thể bay ở giữa vầng hào quang chói lọi di chuyển ở tốc độ cao, vừa di chuyển vừa xoay tròn. Các phi công trong đoạn ghi hình đã thốt lên “Có cả một phi đội của họ”. Các quan chức quốc phòng từ chối tiết lộ địa điểm và thời gian xảy ra vụ việc.

Năm 2009, nghị sĩ Reid quyết định ra mặt đòi hỏi chế độ an ninh cao để bảo vệ AATIP.

“Chương trình đạt được nhiều tiến triển trong việc xác định một số phát hiện liên quan tới không gian vũ trụ rất khác thường và ở mức độ nhạy cảm cao” – ông Reid viết trong thư gửi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lúc đó – ông William Lynn III.

Đồng thời, ông Reid yêu cầu đưa chương trình vào dạng “tiếp cận đặc biệt giới hạn” chỉ hạn chế trong một số ít quan chức trong danh sách cụ thể.

Bản báo cáo tóm tắt năm 2009 của Lầu Năm Góc về chương trình do chính giám đốc của AATIP lúc đó chấp bút khẳng định rằng “những gì từng được coi là khoa học viễn tưởng nay đã trở thành thực tế khoa học” và nước Mỹ không có khả năng phòng vệ trước một số công nghệ mà chương trình này đã khám phá dấu vết. Tuy vậy, yêu cầu đặc biệt nói trên của ông Reid vẫn bị khước từ.

Theo tiết lộ của The New York Times, dưới sự chỉ đạo của tỉ phú Bigelow, một số tòa nhà của Công ty Bigelow Aerospace đã được cải tạo để lưu trữ các mẫu hợp kim, các vật liệu khác mà ông Elizondo và các nhà thầu của chương trình nói là thu thập được từ UFO.

Các chuyên viên của dự án còn nghiên cứu những nhân chứng tuyên bố đã trải nghiệm các tác động thể chất từ những cuộc chạm trán với vật thể lạ và kiểm tra xem họ có bất cứ thay đổi sinh lý học nào bất thường hay không?

Hàng loạt điều tra

Năm 1947, Không quân Mỹ đã bắt đầu một loạt cuộc điều tra liên quan tới hơn 12.000 hiện tượng UFO được phản ánh. Loạt điều tra này khép lại vào năm 1969, theo tuyên bố chính thức của giới chức trách.

Một nghiên cứu đáng chú ý khác mang mật danh “Dự án Sách xanh” bắt đầu năm 1952. Dù không có giải thích thỏa đáng cho 701 trường hợp trong số hơn 12.000 trường hợp UFO được phản ánh nói trên, nghiên cứu này vẫn đưa ra kết luận trong hầu hết vật thể lạ được nhìn thấy chỉ là các ngôi sao, đám mây, máy bay dân sự hoặc máy bay trinh sát.

Trong bản ghi nhớ về việc chấm dứt “Dự án Sách xanh”, Bộ trưởng Không quân Mỹ lúc bấy giờ, ông Robert C. Seamans Jr., nhấn mạnh dự án này “không có lý do gì để tiếp tục tồn tại dù vì an ninh quốc gia hay lợi ích khoa học”.

Kết luận được đưa ra chóng vánh khiến những người quan tâm tới vấn đề này hụt hẫng, song nó chưa đủ làm lung lay niềm tin của họ vào những vật thể được cho là không phải của cư dân trái đất và những cuộc săn tìm UFO được cho là chưa bao giờ kết thúc!