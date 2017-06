3 nữ bộ trưởng quyền lực và tài sắc của giới quân sự thế giới

Ba nữ bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Nhật Bản và Australia cùng có mặt tại Đối thoại Shangri-La đều là những phụ nữ giàu kinh nghiệm và nổi tiếng cứng rắn trong giới quân sự nước mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sylvie Goulard (giữa) duyệt đội danh dự lực lượng chống khủng bố của Pháp ở châu Phi trong chuyến thăm Mali cùng tổng thống Pháp ngày 19/5. Bà là một trong 3 nữ bộ trưởng quốc phòng tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á còn gọi là Đối thoại Shangri La đang diễn ra tại Singapore. Ảnh: AFP/Getty.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sylvie Goulard (giữa) gặp các binh sĩ Pháp đang làm nhiệm vụ tại tháp Eiffel ở Paris vào ngày 20/5. Bà Goulard tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Aix-en-Provence. Sau đó, bà tiếp tục theo học tại Đại học Sciences Po và Trường Hành chính Quốc gia (ENA) ở Paris. Bà Goulard, 52 tuổi, là thành viên của Hội đồng châu Âu từ năm 2009 và là một trong những người ủng hộ đầu tiên của tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP/Getty.

Nữ bộ trưởng thăm Tổng cục Trang bị Vũ khí (DGA) tại Bruz, gần Rennes, miền tây nước Pháp, ngày 30/5. Bà Goulard thông thạo 3 ngoại ngữ Anh, Đức và Italy. Bà được ông Macron bổ nhiệm chức bộ trưởng quốc phòng vào ngày 17/5. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á ngày 3/6, bà Goulard nêu lên những hậu quả về an ninh do biến đổi khí hậu và bày tỏ thất vọng đối với quyết định rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/Getty.

(Từ trái sang phải) Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida tham dự cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tại Nhà khách Iikura tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 20/3. Bà Inada là một trong 3 nữ bộ trưởng Quốc phòng tham dự Đối thoại Shangri La năm nay. Ảnh: Asahi Shimbun.

Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada tham dự một cuộc họp của Thượng viện tại tòa nhà Quốc hội ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 14/3. Bà Inada sinh năm 1959, từng tốt nghiệp Khoa Luật của Đại học Waseda. Bà được bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 8 năm ngoái. Ảnh: Asahi Shimbun.

Bà Inada duyệt đội danh dự sau lễ tốt nghiệp tại Học viện Quốc phòng Nhật Bản ở Yokosuka, Kanagawa, Nhật Bản, ngày 19/3. Trước khi được bầu vào Hạ viện, bà Inada từng là luật sư. Bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí trong nội các của Thủ tướng Shinzo Abe và là người có chung quan điểm cứng rắn với ông Abe. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về an ninh ở Singapore, Bộ trưởng Tomomi Inada hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ trong khu vực và lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên. Ảnh: Asahi Shimbun.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne phát biểu trong phiên họp toàn thể tại Đối thoại Shangri La ở Singapore lần thứ 16 vào ngày 3/6. Bộ trưởng Payne kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để kiềm chế Triều Tiên, đồng thời khẳng định Australia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các đối tác khác để tạo áp lực ngoại giao và kinh tế lên Triều Tiên. Ảnh: AFP/Getty.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian (thứ 2 bên phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne (thứ 2 bên trái) trong cuộc gặp tại Sydney, Australia, ngày 19/12/2016 để bàn về hợp đồng mua bán tàu ngầm. Bà Payne có bằng cử nhân luật và nghệ thuật của Đại học New South Wales. Bà từng là cố vấn chính trị cho một số nhân vật quan trọng trước khi được bầu vào Thượng viện. Bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các ủy ban của Quốc hội và chính phủ. Ảnh: AFP/Getty.

Bà Marise Payne và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (giữa) trong một cuộc họp báo ở Sân bay Avalon ở Geelong, Australia vào ngày 3/3. Bà Payne được đề bạt vào Nội các và được bổ nhiệm chức bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền của ông Turnbull vào ngày 21/9/2015. Bà là nữ bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Australia. Ảnh: Anadolu Agency/Getty.

