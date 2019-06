Tất cả đã sẵn sàng cho đêm pháo hoa “Sắc màu” đầy cuốn hút

Tối 21/6, tại sân khấu nổi bên bờ Đông sông Hàn, buổi tổng duyệt cho đêm “Sắc màu” – đêm thi cuối cùng trước khi tìm ra hai đội xuất sắc nhất vào chung kết Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng DIFF 2019 đã hé lộ chương trình nghệ thuật hấp dẫn và hứa hẹn mang đến một đêm pháo hoa ấn tượng, tươi mới.

Tham dự tổng duyệt là các đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện các Sở, ban ngành thành phố và các nghệ sĩ cùng hai đội pháo hoa Anh, Trung Quốc.

Ngay từ những phút mở màn, sân khấu tổng duyệt DIFF 2019 đã trở nên vô cùng sôi động với ca khúc “Những đứa con mặt trời” được thể hiện bởi giọng ca quán quân Vietnam Idol 2018 Quốc Thiên. Trên sân khấu lung linh, huyền ảo như trong đêm thi chính, lần lượt các ca khúc “Rolling in the deep” nồng cháy của Uyên Linh và giai điệu bất hủ “Sắc màu” qua giọng ca phiêu linh của ca sỹ Tùng Dương, ca khúc “Dòng sông xanh” trình bày bởi ca sỹ trẻ Thu Hằng và tiết mục múa dân gian Trung Quốc “Phật bà nghìn mắt nghìn tay” lôi cuốn đã phần nào hé lộ cho khán giả về sức hấp dẫn khó cưỡng của đêm thi thứ tư DIFF 2019.

Hai màn trình diễn của đội Anh và Trung Quốc còn là “ẩn số” được rất nhiều khán giả mong đợi, nhưng những phóng sự về những con sông huyền thoại làm nên lịch sử Trung Hoa và dòng sông Thames êm đềm của nước Anh cũng như chia sẻ của hai đội thi cũng đã hé lộ phần nào về “đại tiệc” pháo hoa đỉnh cao mà hai đội sẽ “chiêu đãi” khán giả vào tối 22/6.

Với “tuyệt chiêu” 700 quả pháo nước trong tổng số hơn 8000 quả pháo mang tới DIFF 2019, kết hợp với các ca khúc nổi tiếng như “River flows in you”, “Cry me a river”, “The River”, “Hold Back The River”, Cassandra”… đôi Anh hứa hẹn sẽ tạo nên không gian nghệ thuật hoành tráng của ánh sáng lấp lánh và âm nhạc, làm nên màn trình diễn “độc nhất vô nhị” trên sông Hàn.

Trong khi đó, đội Trung Quốc sẽ mang tới câu chuyện lay động lòng người khi kể về hành trình biến hóa ngoạn mục của Kun – từ một chú cá khổng lồ dài cả ngàn thước đến khi trở thành chim Peng vĩ đại, cưỡi gió lên cao chín mươi ngàn dặm, nhìn sóng cuốn xa đến ba ngàn thước, mải miết chu du suốt 6 tháng để về với dòng sông ấm áp ở phương Nam, trên nền nhạc kết hợp truyền thống và hiện đại, với những màu sắc pháo hoa linh hoạt và đa dạng, biến đổi theo hành trình phiêu lưu khắp vạn dặm đầy kỳ thú.

Sau câu chuyện tình yêu lãng mạn được kể trong đêm thi thứ ba, DIFF 2019 sẽ tiếp tục mang tới không khí tươi mới và ngập tràn màu sắc cho xứ Đà thành với muôn vàn bông pháo lung linh, biến hóa kỳ ảo theo âm thanh và ánh sáng. Bức tranh “Sắc màu” của đêm thi thứ tư với những điểm nhấn “độc và lạ” chắc chắn sẽ thỏa mãn niềm mong đợi của hàng chục ngàn khán giả trên thành phố ven sông Hàn tối 22/6.

Đêm pháo hoa “Sắc màu” sẽ được tường thuật trực tiếp vào 20h00 trên kênh VTV2.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019 có chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, diễn ra từ 01/6/2019 đến hết 06/7/2019, gồm 05 đêm thi với 05 chủ đề: Cội nguồn (01/6/2019, đội Việt Nam – Nga), Mầm sống (08/6/2019, đội Brazil – Bỉ), Tình yêu (15/6/2019, đội Phần Lan – Ý), Sắc màu (22/6/2019, đội Anh – Trung Quốc), Ra khơi (06/7/2019, đêm Chung kết). Giá vé pháo hoa:

