Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc

Phát hiện, đập tan các âm mưu, hoạt động phản động

Các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch vào dịp kỷ niệm 30-4 thường tập trung vào hai vấn đề. Thứ nhất, là tuyên truyền, xuyên tạc ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước; ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng hòa, phủ nhận những thành quả của cách mạng Việt Nam; xuyên tạc, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Thứ hai, kích động, lôi kéo, xúi giục người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự; kết hợp với việc rải truyền đơn, khẩu hiệu phản động. Thậm chí, các đối tượng ở bên ngoài còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong nước chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, bom xăng…, để tấn công các cơ quan công quyền, gây cháy nổ tại các địa điểm công cộng để gây mất an ninh trật tự.

Trước âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp với Công an các địa phương đấu tranh, ngăn chặn được nhiều kế hoạch của các tổ chức khủng bố, phá hoại vào trong nước, trong đó có các đối tượng phản động lưu vong. Song các đối tượng phản động ở trong và ngoài nước vẫn không từ bỏ dã tâm của bọn chúng; tìm cách móc nối, chỉ đạo số đối tượng trong nước thực hiện các hành động manh động liều lĩnh, đặc biệt là vào ngày 30-4 và 1-5.

Mới đây, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an đã phát hiện đối tượng phản động lưu vong thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để móc nối, lôi kéo, tài trợ tiền, hướng dẫn chế tạo bom cháy, chỉ đạo số trong nước tiến hành các hoạt động phá hoại, tụ tập biểu tình trong dịp lễ 30-4.

Đến nay, Ban Chuyên án xác định bọn chúng đã liên hệ với một số đối tượng ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai…, chế tạo vũ khí, khảo sát các tuyến đường có lưu lượng xe đông để tiến hành các hoạt động chống phá. Đồng thời phát hiện một số đối tượng cầm đầu tổ chức phản động lưu vong Việt Tân ở Mỹ đã chỉ đạo số đối tượng ở TP Hồ Chí Minh, tính toán khả năng thực hiện một số hoạt động phá hoại và dịp lễ 30-4.

Hay số đối tượng cầm đầu tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” ở Mỹ đã chỉ đạo số đối tượng trong nước chuẩn bị nguyên liệu may cờ ba sọc với số lượng lớn để phát tán tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vào dịp lễ 30-4 …

Ngoài ra, còn phát hiện các đối tượng nội địa phát mã QR (mã vạch) bằng cách dán các tờ giấy có chứa mã ở các thân cây, bức tường ở các khu vực nhạy cảm nhằm mục đích lôi kéo người tham gia “trưng cầu dân ý”. Để thực hiện ý đồ này, các đối tượng ở nước ngoài đã khảo sát, lựa chọn, vận động những người có hoàn cảnh khó khăn để ký tên tham gia vào tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”…

Trong trường hợp này, các đối tượng đã đánh vào lòng tham của các nạn nhân bằng cách hứa hẹn sẽ hỗ trợ họ tiền xây nhà trong dịp lễ 30-4. Mặc dù thực tế, tổ chức này không hề quan tâm đến đời sống của họ và cũng không có đủ thực lực kinh tế để tiến hành những điều mà bọn chúng đã hứa hẹn. Cái mà chúng muốn nhằm tới là đánh trúng vào tâm lý hám lời của người dân.

Tỉnh táo, cảnh giác trước những thông tin bịa đặt, sai trái

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an đã tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác. Phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận An ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, bảo đảm môi trường cho phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ đối ngoại. Cùng với đó, chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, đặc biệt là âm mưu của các thế thù địch, phản động.

Từ đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc hoạch định chính sách, hoàn thiện thể chế, pháp luật, huy động nguồn lực vừa thúc đẩy phát triển kinh tế. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo…, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh chống diễn biến hòa bình. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước củng cố hệ thống chính trị cơ sở; công tác tư tưởng, tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác.

Về phía người dân, trước tình hình, hoạt động của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu đang tăng cường tuyên truyền, thông tin sai sự thật, làm hỗn loạn thông tin và lôi kéo, kích động người dân tham gia các hoạt động tiêu cực, gây mất ổn định thì mỗi người dân cần phải trang bị cho bản thân cách “ứng xử thông thái”. Trong văn hóa đọc và tiếp cận thông tin trên mạng Internet, cần tiếp cận những thông tin chính thống từ các cơ quan báo chí.

Và hơn hết cần tỉnh táo, cảnh giác và có lập trường tư tưởng vững vàng trước những thông tin bịa đặt, sai trái để không bị lôi kéo vào các hoạt động gây rối trật tự xã hội. Bởi ở bất cứ phương diện nào thì hành động như vậy cũng là vi phạm pháp luật; gây mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động học tập, sản xuất, kinh doanh trong xã hội.

